ЗСУ звільнили Андріївку та відтіснили окупантів від Сум

ЗСУ звільнили Андріївку на Сумщині — деталі від Генштабу
Сили оборони України ефектно знищують російських окупантів, які продовжують штурмові дії в прикордонні Сумської області. Захисники звільнили населений пункт Андріївка.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram у понеділок, 30 червня.
Звільнення Андріївки
Українські воїни тримають оборону по визначеному рубежу, проводять заходи щодо підготовки та здійснення контрнаступальних дій для витіснення російських окупантів.
"Так, в результаті успішних дій українських воїнів звільнено населений пункт Андріївка. Крім того, наші підрозділи просунулися в районі Олексіївки, відтіснивши противника далі від Сум", — йдеться у повідомленні.
Втрати окупантів
Українські бійці ефективно знищують особовий склад загарбників та їхню техніку.
Загальні втрати окупантів на Північнослобожанському і Курському напрямках становлять близько 9 310 солдатів, з яких безповоротні — понад 4 470, санітарні — близько 4 800, а полонені — 42 особи.
"Також за місяць знищено 423 одиниці військової техніки росіян, з яких шість танків, 20 бойових бронемашин, 89 одиниць артилерійських систем і РСЗВ, три засоби ППО", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українська бійці на Сіверському напрямку взяли в полон двох громадян Камеруну, які воювали за РФ.
Раніше міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що будівництво фортифікаційних споруд активно триває.
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