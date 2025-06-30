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Головна Армія ЗСУ звільнили Андріївку на Сумщині — деталі від Генштабу

ЗСУ звільнили Андріївку на Сумщині — деталі від Генштабу

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 16:10
ЗСУ звільнили Андріївку та відтіснили окупантів від Сум
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України ефектно знищують російських окупантів, які продовжують штурмові дії в прикордонні Сумської області. Захисники звільнили населений пункт Андріївка.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram у понеділок, 30 червня.

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Звільнення Андріївки

Українські воїни тримають оборону по визначеному рубежу, проводять заходи щодо підготовки та здійснення контрнаступальних дій для витіснення російських окупантів.

"Так, в результаті успішних дій українських воїнів звільнено населений пункт Андріївка. Крім того, наші підрозділи просунулися в районі Олексіївки, відтіснивши противника далі від Сум", — йдеться у повідомленні.

Втрати окупантів

Українські бійці ефективно знищують особовий склад загарбників та їхню техніку.

Загальні втрати окупантів на Північнослобожанському і Курському напрямках становлять близько 9 310 солдатів, з яких безповоротні — понад 4 470, санітарні — близько 4 800, а полонені — 42 особи.

"Також за місяць знищено 423 одиниці військової техніки росіян, з яких шість танків, 20 бойових бронемашин, 89 одиниць артилерійських систем і РСЗВ, три засоби ППО", — йдеться у повідомленні.

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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, українська бійці на Сіверському напрямку взяли в полон двох громадян Камеруну, які воювали за РФ.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що будівництво фортифікаційних споруд активно триває.

війна ЗСУ Сумська область Генштаб ЗСУ деокупація України
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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