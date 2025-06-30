ЗСУ звільнили Андріївку та відтіснили окупантів від Сум

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України ефектно знищують російських окупантів, які продовжують штурмові дії в прикордонні Сумської області. Захисники звільнили населений пункт Андріївка.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram у понеділок, 30 червня.

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Звільнення Андріївки

Українські воїни тримають оборону по визначеному рубежу, проводять заходи щодо підготовки та здійснення контрнаступальних дій для витіснення російських окупантів.

"Так, в результаті успішних дій українських воїнів звільнено населений пункт Андріївка. Крім того, наші підрозділи просунулися в районі Олексіївки, відтіснивши противника далі від Сум", — йдеться у повідомленні.

Втрати окупантів

Українські бійці ефективно знищують особовий склад загарбників та їхню техніку.

Загальні втрати окупантів на Північнослобожанському і Курському напрямках становлять близько 9 310 солдатів, з яких безповоротні — понад 4 470, санітарні — близько 4 800, а полонені — 42 особи.

"Також за місяць знищено 423 одиниці військової техніки росіян, з яких шість танків, 20 бойових бронемашин, 89 одиниць артилерійських систем і РСЗВ, три засоби ППО", — йдеться у повідомленні.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, українська бійці на Сіверському напрямку взяли в полон двох громадян Камеруну, які воювали за РФ.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що будівництво фортифікаційних споруд активно триває.