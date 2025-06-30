ЗСУ відбили 137 атак і знищили 1070 окупантів — нове зведення Генштабу

Військовослужбовець ЗСУ на навчаннях. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Минула доба знову видалася надзвичайно напруженою на всій лінії фронту. Протягом останніх 24 годин зафіксовано 137 бойових зіткнень.

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

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Чим атакували російські війська за добу

Ворог активно атакував з повітря: російська армія завдала двох ракетних та 62 авіаударів, випустивши 60 ракет і скинувши 117 керованих авіабомб. Також було застосовано 3474 дрони-камікадзе та здійснено понад 6000 артилерійських обстрілів, з яких 59 були здійснені з реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Чернігівської, Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, серед них — Грем’яч, Синельниково, Вільхуватка, Вовчанські Хутори, Окіп, Охрімівка, Муравка, Новопавлівка, Оріхів, Приморське, Львове.

Попри це, українські Сили оборони завдали ударів у відповідь: було уражено три райони зосередження живої сили та техніки ворога, шість пунктів управління, три артсистеми та ще два важливі об’єкти противника.

Ситуація на фронті — де найгарячіші бойові дії

Найбільш напруженою залишалась ситуація на Північно-Слобожанському та Курському напрямках, де ворог здійснив 11 авіаударів, скинув 29 КАБів та провів 352 обстріли. Всі 16 спроб штурму були відбиті.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували сім разів у районах Вовчанська і Вовчанських Хуторів. На Куп’янському напрямку наші воїни зупинили п’ять штурмів у районах Петропавлівки, Куп’янська та Піщаного.

Південно-Слобожанський напрямок фронту. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку зафіксовано 20 атак — ворог намагався прорватися біля Копанок, Надії, Рідкодуба, Греківки, Торського, у Серебрянському лісі та на підступах до Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру, Середнього та Шандриголового.

Лиманський напрямок фронту. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку чотири атаки відбиті біля Серебрянки, Григорівки та Виїмки. На Краматорському — п’ять боєзіткнень біля Часового Яру та Білої Гори. На Торецькому — сім атак у районах Дачного, Торецька та Яблунівки.

Торецький напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку наші захисники стримали 37 атак у районі численних населених пунктів, зокрема Русин Яру, Малинівки, Мирнограду, Променя та Олексіївки.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Також активні дії противника спостерігались на Новопавлівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках, де окупанти безуспішно намагалися просунутись уперед. У Волинському та Поліському регіонах ознак наступу не зафіксовано.

Яких втрат зазнав противник

Українська армія продовжує завдавати ворогу значних втрат. Лише за минулу добу загарбники втратили 1070 осіб особового складу, чотири танки, сім ББМ, 29 артилерійських систем, дві РСЗВ, одну ППО-установку, три вертольоти, 172 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 42 ракети та 85 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, на Сіверському напрямку бійці ЗСУ взяли в полон двох громадян Африки, яких Росія обманом змусила воювати.

Також Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський побував на Донеччині і повідомив, що там відбувається.