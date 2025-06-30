ВСУ отбили 137 атак и уничтожили 1070 оккупантов — новая сводка Генштаба

Военнослужащий ВСУ на учениях. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Прошедшие сутки снова выдались чрезвычайно напряженными на всей линии фронта. В течение последних 24 часов зафиксировано 137 боевых столкновений.

Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

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Чем атаковали российские войска за сутки

Враг активно атаковал с воздуха: российская армия нанесла два ракетных и 62 авиаудара, выпустив 60 ракет и сбросив 117 управляемых авиабомб. Также было применено 3474 дрона-камикадзе и осуществлено более 6000 артиллерийских обстрелов, из которых 59 были осуществлены из реактивных систем залпового огня.

Авиационным ударам подверглись населенные пункты Черниговской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, среди них — Гремяч, Синельниково, Ольховатка, Волчанские Хутора, Окип, Охримовка, Муравка, Новопавловка, Орехов, Приморское, Львовское.

Несмотря на это, украинские Силы обороны нанесли ответные удары: были поражены три района сосредоточения живой силы и техники врага, шесть пунктов управления, три артсистемы и еще два важных объекта противника.

Ситуация на фронте — где самые горячие боевые действия

Наиболее напряженной оставалась ситуация на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, где враг совершил 11 авиаударов, сбросил 29 КАБов и провел 352 обстрела. Все 16 попыток штурма были отбиты.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали семь раз в районах Волчанска и Волчанских Хуторов. На Купянском направлении наши воины остановили пять штурмов в районах Петропавловки, Купянска и Песчаного.

Южно-Слобожанское направление фронта. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении зафиксировано 20 атак — враг пытался прорваться возле Копанок, Надежды, Редкодуба, Грековки, Торского, в Серебрянском лесу и на подступах к Новосергиевке, Ольговке, Новому Миру, Среднему и Шандриголовому.

Лиманское направление фронта. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском направлении четыре атаки отбиты у Серебрянки, Григорьевки и Выемки. На Краматорском — пять боестолкновений возле Часового Яра и Белой Горы. На Торецком — семь атак в районах Дачного, Торецка и Яблоновки.

Торецкое направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении наши защитники сдержали 37 атак в районе многочисленных населенных пунктов, в частности Русин Яра, Малиновки, Мирнограда, Луча и Алексеевки.

Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Также активные действия противника наблюдались на Новопавловском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях, где оккупанты безуспешно пытались продвинуться вперед. В Волынском и Полесском регионах признаков наступления не зафиксировано.

Какие потери понес противник

Украинская армия продолжает наносить врагу значительные потери. Только за минувшие сутки захватчики потеряли 1070 человек личного состава, четыре танка, семь ББМ, 29 артиллерийских систем, две РСЗО, одну ПВО-установку, три вертолета, 172 БпЛА оперативно-тактического уровня, 42 ракеты и 85 единиц автомобильной техники.

Напомним, на Северском направлении бойцы ВСУ взяли в плен двух граждан Африки, которых Россия обманом заставила воевать.

Также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский побывал в Донецкой области и сообщил, что там происходит.