ВСУ освободили Андреевку и оттеснили оккупантов от Сум

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины эффектно уничтожают российских оккупантов, которые продолжают штурмовые действия в приграничье Сумской области. Защитники освободили населенный пункт Андреевка.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в понедельник, 30 июня.

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Освобождение Андреевки

Украинские воины держат оборону по определенному рубежу, проводят мероприятия по подготовке и осуществлению контрнаступательных действий для вытеснения российских оккупантов.

"Так, в результате успешных действий украинских воинов освобожден населенный пункт Андреевка. Кроме того, наши подразделения продвинулись в районе Алексеевки, оттеснив противника дальше от Сум", — говорится в сообщении.

Потери оккупантов

Украинские бойцы эффективно уничтожают личный состав захватчиков и их технику.

Общие потери оккупантов на Северослобожанском и Курском направлениях составили около 9 310 солдат, из которых безвозвратные — более 4 470, санитарные — около 4 800, а пленные — 42 человека.

"Также за месяц уничтожено 423 единицы военной техники россиян, из которых шесть танков, 20 боевых бронемашин, 89 единиц артиллерийских систем и РСЗО, три средства ПВО", — говорится в сообщении.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, украинские бойцы на Северском направлении взяли в плен двух граждан Камеруна, которые воевали за РФ.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что строительство фортификационных сооружений активно продолжается.