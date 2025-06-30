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Главная Армия ВСУ освободили Андреевку в Сумской области — детали от Генштаба

ВСУ освободили Андреевку в Сумской области — детали от Генштаба

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Дата публикации 30 июня 2025 16:10
ВСУ освободили Андреевку и оттеснили оккупантов от Сум
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины эффектно уничтожают российских оккупантов, которые продолжают штурмовые действия в приграничье Сумской области. Защитники освободили населенный пункт Андреевка.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в понедельник, 30 июня.

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Украинские воины держат оборону по определенному рубежу, проводят мероприятия по подготовке и осуществлению контрнаступательных действий для вытеснения российских оккупантов.

"Так, в результате успешных действий украинских воинов освобожден населенный пункт Андреевка. Кроме того, наши подразделения продвинулись в районе Алексеевки, оттеснив противника дальше от Сум", — говорится в сообщении.

Потери оккупантов

Украинские бойцы эффективно уничтожают личный состав захватчиков и их технику.

Общие потери оккупантов на Северослобожанском и Курском направлениях составили около 9 310 солдат, из которых безвозвратные — более 4 470, санитарные — около 4 800, а пленные — 42 человека.

"Также за месяц уничтожено 423 единицы военной техники россиян, из которых шесть танков, 20 боевых бронемашин, 89 единиц артиллерийских систем и РСЗО, три средства ПВО", — говорится в сообщении.

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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, украинские бойцы на Северском направлении взяли в плен двух граждан Камеруна, которые воевали за РФ.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что строительство фортификационных сооружений активно продолжается.

война ВСУ Сумская область Генштаб ВСУ деоккупация Украины
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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