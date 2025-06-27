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Головна Армія Умєров розповів про ситуацію з будівництвом фортифікацій

Умєров розповів про ситуацію з будівництвом фортифікацій

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 16:28
У Міноборони розповіли про перебіг будівництва фортифікацій
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Умєров/Facebook
Ключові моменти Умєров про перебіг зведення фортифікацій

Глава Міністерства оборони України Рустем Умєров розповів про перебіг зведення фортифікацій. За його словами, наразі вже виконано більш ніж 50% від запланованих робіт.

Про це міністр сказав під час спілкування з журналістами у п'ятницю, 27 червня.

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Умєров про перебіг зведення фортифікацій

Як зазначив Умєров, станом на середину 2025 року вже виконано понад 50% обсягів робіт з фортифікаційного будівництва, запланованих на поточний рік.

Глава оборонного відомства нагадав, що у 2024 році за напрямами, де будівництво здійснювали військові частини, виконано від 96% до 99,9% поставлених завдань.

За словами Умєрова, роботи здійснюють підрозділи Сил оборони, відповідно до рішень Генерального штабу ЗС України, на підставі пропозицій оперативно-тактичних угруповань (ОТУ) та загальновійськових підрозділів, котрі надалі здійснюватимуть оборону на обладнаних фортифікаційних позиціях.

Крім того, міністр розповів, що військові частини також змінили підхід до будівництва фортифікацій відповідно до тактики армії РФ. Так, за словами Умєрова, військовослужбовці роблять менші опорні пункти (60-70 м ходів сполучення) з антидроновим накриттям, які дозволяють ефективно протистояти штурмам малих піхотних груп загарбників.

Очільник Міноборони додав, що фортифікації адаптуються до пріоритетів Сил оборони на конкретних напрямках. Зокрема, мовиться про маскування укріплень відповідно до місцевості, а також спеціальне зменшення для того, щоб не видавати українські позиції.

Нагадаємо, що нещодавно військовий оглядач Денис Попович пояснив, чому не побудували фортифікації на кордоні з Росією.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наразі фортифікаційні споруди дуже відрізняються від тих, що були на початку повномасштабної війни.

Міноборони ЗСУ війна в Україні Рустем Умєров фортифікації
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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