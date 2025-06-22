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Головна Армія Чому немає фортифікацій на прикордонні — відповідь Поповича

Чому немає фортифікацій на прикордонні — відповідь Поповича

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Дата публікації: 22 червня 2025 12:39
Чому не будували фортифікації на кордоні з РФ — пояснення військового оглядача
Фортифікації. Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ
Ключові моменти Фортифікації на прикордонні

Військовий оглядач Денис Попович пояснив, чому не могли побудувати фортифікації на кордоні з Росією. За його словами, ці роботи відбуваються в умовах, де кожна атака ворога може коштувати життя.

Про це Денис Попович сказав в ефірі "Еспресо".

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Фортифікації на прикордонні

"Треба розуміти, що це будівництво фортифікацій безпосередньо на кордоні, коли кордону зараз з РФ немає. Є лінія фронту, через неї можуть бути артобстріли, летіли й летять бомби", — наголосив Попович.

За його словами, ще до наступу на Сумську область прикордонні населені пункти постійно зазнавали російських атак.

"Я б, чесно кажучи, не побажав би жодній цивільній чи військовій особі будувати фортифікації в таких умовах, коли кожен дрон, кожен снаряд, кожна ракета, кожна бомба може бути смертельною", — зазначив військовий оглядач.

Він каже, що саме тому військові наполягають на зведенні фортифікацій у тих районах, де це дозволяє обстановка.

"Треба будувати їх, очевидно, там, де буде зручно зустрічати ворога у разі наступу — і з огляду на недосяжність для ворожої артилерії, і щоб використовувати місцевість", — зауважив Попович.

Крім того, в умовах сучасної війни змінюються також вимоги до фортифікаційних споруд. За його словами, наразі дуже актуальні протитанкові рови, колючий дріт, "зуби дракона" та підземні сховища.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що наразі фортифікаційні споруди дуже відрізняють від тих, що були на початку великої війни.

Раніше український лідер Володимир Зеленський прокоментував чутки, що РФ знищила системи Patriot під час останніх масованих обстрілів. За його словами, це фейк.

війна кордон Україна Росія фортифікації
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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