Почему не строили фортификации на границе с РФ — объяснение военного обозревателя

Фортификации. Фото: Командование Объединенных Сил ВСУ

Военный обозреватель Денис Попович объяснил, почему не могли построить фортификации на границе с Россией. По его словам, эти работы происходят в условиях, где каждая атака врага может стоить жизни.

Об этом Денис Попович сказал в эфире "Эспрессо".

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Фортификации на границе

"Надо понимать, что это строительство фортификаций непосредственно на границе, когда границы сейчас с РФ нет. Есть линия фронта, через нее могут быть артобстрелы, летели и летят бомбы", — подчеркнул Попович.

По его словам, еще до наступления на Сумскую область приграничные населенные пункты постоянно подвергались российским атакам.

"Я бы, честно говоря, не пожелал бы ни одному гражданскому или военному лицу строить фортификации в таких условиях, когда каждый дрон, каждый снаряд, каждая ракета, каждая бомба может быть смертельной", — отметил военный обозреватель.

Он говорит, что именно поэтому военные настаивают на возведении фортификаций в тех районах, где это позволяет обстановка.

"Надо строить их, очевидно, там, где будет удобно встречать врага в случае наступления — и учитывая недосягаемость для вражеской артиллерии, и чтобы использовать местность", — отметил Попович.

Кроме того, в условиях современной войны меняются также требования к фортификационным сооружениям. По его словам, сейчас очень актуальны противотанковые рвы, колючая проволока, "зубы дракона" и подземные хранилища.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что сейчас фортификационные сооружения очень отличают от тех, что были в начале большой войны.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал слухи, что РФ уничтожила системы Patriot во время последних массированных обстрелов. По его словам, это фейк.