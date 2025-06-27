В Минобороны рассказали о ходе строительства фортификаций

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Умеров/Facebook

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров рассказал о ходе возведения фортификаций. По его словам, сейчас уже выполнено более 50% от запланированных работ.

Об этом министр сказал во время общения с журналистами в пятницу, 27 июня.

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Умеров о ходе возведения фортификаций

Как отметил Умеров, по состоянию на середину 2025 года уже выполнено более 50% объемов работ по фортификационному строительству, запланированных на текущий год.

Глава оборонного ведомства напомнил, что в 2024 году по направлениям, где строительство осуществляли воинские части, выполнено от 96% до 99,9% поставленных задач.

По словам Умерова, работы осуществляют подразделения Сил обороны, в соответствии с решениями Генерального штаба ВС Украины, на основании предложений оперативно-тактических группировок (ОТГ) и общевойсковых подразделений, которые в дальнейшем будут осуществлять оборону на оборудованных фортификационных позициях.

Кроме того, министр рассказал, что воинские части также изменили подход к строительству фортификаций в соответствии с тактикой армии РФ. Так, по словам Умерова, военнослужащие делают меньшие опорные пункты (60-70 м ходов сообщения) с антидроновим накрытием, которые позволяют эффективно противостоять штурмам малых пехотных групп захватчиков.

Глава Минобороны добавил, что фортификации адаптируются к приоритетам Сил обороны на конкретных направлениях. В частности, говорится о маскировке укреплений в соответствии с местностью, а также специальное уменьшение для того, чтобы не выдавать украинские позиции.

Напомним, что недавно военный обозреватель Денис Попович объяснил, почему не построили фортификации на границе с Россией.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что сейчас фортификационные сооружения очень отличаются от тех, что были в начале полномасштабной войны.