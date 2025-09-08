Наступ Росії на фронті — ЗСУ відновили контроль над 58 кв. км

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/GeneralStaffZSU

Збройні сили зірвали наступ окупаційної армії на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Місяць, коли росіяни сподівалися на свої прориви, став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків ворога за останній час.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram 8 вересня.

Що відбулось на фронті за серпень

Сирський розповів, що цьогоріч серпень став місяцем великих випробувань для наших військових. Однак попри це є чимало позитивних результатів. За його словами, упродовж серпня Сили оборони зосереджували зусилля на стримуванні ворога та завданні йому максимальних втрат.

"Доводилося стабілізувати обстановку на найбільш загрозливих напрямках, як-то Лиманський, Добропільський, Покровський, Новопавлівський, і при цьому застосувати тактику активної оборони, відновлювати втрачені території, прикривати наші міста від ударів ворожих ракет і дронів, бити вглиб Росії", — сказала Головнокомандувач.

Він зазначив, що наразі противник має трикратну перевагу в силах і засобах, а на основних напрямках зосередження своїх зусиль може переважати в чотири-шість разів. Однак Сирський висловив вдячність офіцерам, сержантам та особливо солдатам за професійні вміння, самовідданість та хоробрість.

Генерал розповів, що в серпні росіяни розраховували досягнути значної стратегічної переваги, здійснити прорив та оточення наших військ у районі Покровсько-Мирноградської агломерації та масштабні наступальні дії на Новопавлівському й Запорізькому напрямках. Проте наші війська не допустили реалізації цих намірів. Росіяни були змушені відтермінувати наступ на Запоріжжі та перекидати підрозділи морської піхоти на Донеччину.

"Фактично місяць, коли окупанти сподівалися на свої прориви та докладали для цього максимальних зусиль, став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків ворога за останній час", — наголосив Олександр Сирський.

Скільки територій забрали у ворога ЗСУ

Головком пояснив, що на Добропільському напрямку противник створив наступальне угруповання і захопив 13,5 кв. км, однак втратили вони 25,5 кв. км. Що стосується Покровського напрямку — там їхній здобуток 5 кв. км, тоді як наші війська відновили контроль над 26 кв. км.

Крім того, Сили оборони не допустили втрат територій на Гуляйпільському і Придніпровському напрямках, а на Північно-Слобожанському відбили 4 кв. км.

За словами генерала, росіяни використовують тактику "повзучого" просування малими піхотними групами та намагаються просочуватись у населені пункти, використовуючи міжпозиційний простір та уникаючи боєзіткнень.

Водночас Сили оборони України мають власні успіхи. Протягом серпня було відновлено контроль над 58 кв. км території та звільнено низку населених пунктів.

Далекобійні удари по РФ за серпень

За серпень 2025 року, українські засоби Deep Strike уразили 60 цілей на території Росії. Сирський наголосив, що це сильно послабило спроможності РФ з виробництва пально-мастильних матеріалів для армії, їхніх авіаційних засобів ураження, ракет та БпЛА, комплексів ППО, також порушено функціонування транспортної системи.

"Загалом наші дрони протягом минулого місяця уразили понад 67 тисяч об’єктів противника. А ефективність ураження за програмою Middle Strike зросла на 25%", — зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Втрати окупантів за серпень

Генерал заявив, що лише за серпень втрати окупантів у живій силі склали 28 790 осіб. А з початку 2025 року було ліквідовано та поранено 297 350 російських загарбників.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Джуліан Рьопке заявив, що ЗСУ зірвали літній наступ РФ. В цілому, за літо окупантам вдалось по всій довжині фронту захопити тільки 0,3% України.

Водночас фінський військовий аналітик Джоні Аскола попередив, що осінь буде важкою. За його словами, літній наступ Росії провалився, але наступний вже готується і він буде масштабніший.