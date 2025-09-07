Відео
Осінь буде важкою — експерт про основний напрямок удару окупантів

Осінь буде важкою — експерт про основний напрямок удару окупантів

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 03:14
Окупанти РФ хочуть зібрати на Донеччині 150 тисяч бійців і саме там будуть тиснути восени, вважає експерт
Бійці ЗСУ на позиціях. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Літній наступ Росії провалився, але наступний вже готується. Він буде масштабнішим, кривавішим і зосередженим на Донецькій області.

Про це пише фінський військовий аналітик Джоні Аскола, який бере участь у благодійному фонді для ЗСУ NAFOtrucks

Читайте також:

Де будуть тиснути окупанти РФ

Попри величезні втрати й відсутність значних здобутків цього літа, російські окупанти не сповільнюють темпів, пише експерт. Потенційно на Донеччині РФ хоче зосередити близька 150 000 солдатів.

"РФ восени продовжить тиск на такі вразливі точки, як Куп'янськ, де Україна залишається в скрутному становищі. Росія готова пожертвувати ще десятками тисяч солдатів. Вона не виявляє жодного інтересу до миру. 
Ніяких переговорів. Ніякої перерви", — зазначає Аскола. 

Своєю чергою військовий портал TrenchArt наводить слова українського оператора безпілотників, який назвав осінньо-зимову кампанію РФ "останньою, завершальною битвою".

Фінський аналітик попередив, що майбутнє зіткнення між масованими танковими та протитанковими силами та їхніми допоміжними безпілотниками та артилерією "буде масштабнішим і кривавішим", ніж піхотні битви, які були поширеними на початку цього року.

За його даними, ЗСУ починають розгортати додаткові сили в цьому районі. А не менше п'яти російських бригад та полків морської піхоти та повітряно-десантних сил, а також танковий полк, піхотний полк та дві мотострілецькі бригади передислокувалися з Сумської області на північний схід від Покровська.

Водночас російська мотострілецька дивізія залишає Херсонську область, щоб розташуватися в Часовому Яру.

Нагадаємо, головнокомандувач Олександр Сирський проінформував про втрати окупантів РФ. З початку року ЗСУ знищили 27 212 одиниць техніки російських росіян.

Раніше військовий експерт Джуліан Рьопке заявив, що ЗСУ повністю зірвали літній наступ російських окупантів.

ЗСУ Донецька область війна в Україні втрати окупантів наступ
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
