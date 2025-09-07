Оккупанты РФ хотят собрать в Донецкой области 150 тысяч бойцов и именно там будут давить осенью, считает эксперт

Снайпер ВСУ на позиции. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Летнее наступление России провалилось, но следующее уже готовится. Оно будет более масштабным, кровавым и сосредоточенным на Донецкой области.

Об этом пишет финский военный аналитик Джони Аскола, который участвует в благотворительном фонде для ВСУ NAFOtrucks.

Где будут давить оккупанты РФ

Несмотря на огромные потери и отсутствие значительных достижений этим летом, российские оккупанты не замедляют темпов, пишет эксперт. Потенциально в Донецкой области РФ хочет сосредоточить около 150 000 солдат.

"РФ осенью продолжит давление на такие уязвимые точки, как Купянск, где Украина остается в затруднительном положении. Россия готова пожертвовать еще десятками тысяч солдат. Она не проявляет никакого интереса к миру. Никаких переговоров. Никакого перерыва", — отмечает Аскола.

В свою очередь военный портал TrenchArt приводит слова украинского оператора беспилотников, который назвал осенне-зимнюю кампанию РФ "последней, завершающей битвой".

Финский аналитик предупредил, что будущее столкновение между массированными танковыми и противотанковыми силами и их вспомогательными беспилотниками и артиллерией "будет более масштабным и кровавым", чем пехотные битвы, которые были распространены в начале этого года.

По его данным, ВСУ начинают разворачивать дополнительные силы в этом районе. А не менее пяти российских бригад и полков морской пехоты и воздушно-десантных сил, а также танковый полк, пехотный полк и две мотострелковые бригады передислоцировались из Сумской области на северо-восток от Покровска.

В то же время российская мотострелковая дивизия покидает Херсонскую область, чтобы расположиться в Часовом Яру.

Напомним, главнокомандующий Александр Сырский проинформировал о потерях оккупантов РФ. С начала года ВСУ уничтожили 27 212 единиц техники российских россиян.

Ранее военный эксперт Джулиан Рьопке заявил, что ВСУ полностью сорвали летнее наступление российских оккупантов.