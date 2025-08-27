Видео
Главная Армия Сырский назвал потери РФ в автотехнике с начала года — видео

Сырский назвал потери РФ в автотехнике с начала года — видео

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 17:45
Сырский назвал потери автомобильной техники РФ с начала 2025 года
Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал потери российских оккупантов в автомобильной технике с начала 2025 года. По его словам, Силы обороны круглосуточно уничтожают врага.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в среду, 27 августа.

Читайте также:

Удары по автомобильной технике оккупантов

Сырский рассказал, что с начала года удалось уничтожить 27 212 единиц автомобильной техники российских оккупантов.

"Каждый обезвреженный оккупант, каждая сожженная единица техники — очередной шаг к справедливому миру для Украины", — подчеркнул он.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил воинов за профессиональную боевую работу.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки украинские воины отбили 173 боевых столкновения на поле боя.

Ранее военный эксперт Джулиан Рьопке заявил, что ВСУ полностью сорвали летнее наступление российских оккупантов.

война ВСУ Украина оккупанты Александр Сырский
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
