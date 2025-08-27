Сырский назвал потери автомобильной техники РФ с начала 2025 года

Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал потери российских оккупантов в автомобильной технике с начала 2025 года. По его словам, Силы обороны круглосуточно уничтожают врага.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в среду, 27 августа.

Реклама

Читайте также:

Удары по автомобильной технике оккупантов

Сырский рассказал, что с начала года удалось уничтожить 27 212 единиц автомобильной техники российских оккупантов.

"Каждый обезвреженный оккупант, каждая сожженная единица техники — очередной шаг к справедливому миру для Украины", — подчеркнул он.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил воинов за профессиональную боевую работу.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки украинские воины отбили 173 боевых столкновения на поле боя.

Ранее военный эксперт Джулиан Рьопке заявил, что ВСУ полностью сорвали летнее наступление российских оккупантов.