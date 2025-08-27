Сили оборони зупинили наступи агресора на 11 напрямках за добу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Україна тримає оборону від наступу російських військ. Впродовж минулої доби ЗСУ успішно відбили 173 бойові зіткнення на фронті.

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

Що відомо про бойові дії за добу

Російські війська завдали два ракетні та 64 авіаційні удари, а також використали 109 керованих авіабомб. Крім того, було зафіксовано 4 625 обстрілів.

Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Стара Гута на Сумщині, Білогір’я і Преображенка у Запорізькій області та Антонівка на Херсонщині. У відповідь українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили шість районів зосередження живої сили та техніки ворога, три артилерійські системи та ще один важливий об’єкт.

Найгарячіша напрямки фронту — де точаться активні бойові дії

Найбільша активність спостерігалася на сході та півдні. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках наші війська відбили 15 атак, противник здійснив також три авіаудари та понад 200 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону поблизу Глибокого, Вовчанська, Красного Першого та Дорошівки, проте безрезультатно. На Куп’янському відбулося вісім зіткнень, усі атаки були зупинені.

Лиманський напрямок. Фото: генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку агресор 34 рази намагався прорвати оборону в районах Новомихайлівки, Карпівки, Колодязів, Мирного, Торського та в напрямку Ольгівки, Шандриголового, Ставків, Дронівки й Серебрянки. На Сіверському напрямку українські підрозділи відбили дев’ять атак поблизу Григорівки та у напрямку Серебрянки, Виїмки і Федорівки.

Торецький напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку ворог намагався просунутися у бік Ступочок, але безуспішно. На Торецькому — здійснив вісім атак поблизу Торецька, Олександро-Калинового, а також у напрямку Берестка, Степанівки та Полтавки.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Найзапекліші бої тривали на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 44 штурми в районах Никанорівки, Новоекономічного, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Котлиного, Удачного, Новоукраїнки та у напрямку Володимирівки, Рубіжного, Білицького, Родинського, Покровська, Новопавлівки та Філії.

Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 23 невдалі атаки біля населених пунктів Зелений Гай, Шевченко, Воскресенка, Комишуваха, Новогеоргіївка та у напрямку Філії, Іскри й Олександрограда. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках наступальних дій ворога не зафіксовано. На Придніпровському напрямку війська агресора тричі намагалися просунутися, однак були зупинені.

Придніпровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування ударних угруповань не виявлено.

Втрати російських військ за добу

Загальні втрати ворога за добу склали близько 920 військових. Крім того, українські воїни знищили один танк, 45 артсистем, одну установку ППО, 194 безпілотники та 118 одиниць автомобільної техніки.

