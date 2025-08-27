Силы обороны остановили наступления агрессора на 11 направлениях за сутки

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Украина держит оборону от наступления российских войск. За прошедшие сутки ВСУ успешно отбили 173 боевых столкновения на фронте.

Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

Что известно о боевых действиях за сутки

Российские войска нанесли два ракетных и 64 авиационных удара, а также использовали 109 управляемых авиабомб. Кроме того, было зафиксировано 4 625 обстрелов.

Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Старая Гута в Сумской области, Белогорье и Преображенка в Запорожской области и Антоновка в Херсонской области. В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили шесть районов сосредоточения живой силы и техники врага, три артиллерийские системы и еще один важный объект.

Самые горячие направления фронта — где идут активные боевые действия

Наибольшая активность наблюдалась на востоке и юге. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши войска отбили 15 атак, противник совершил также три авиаудара и более 200 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборону вблизи Глубокого, Волчанска, Красного Первого и Дорошевки, однако безрезультатно. На Купянском произошло восемь столкновений, все атаки были остановлены.

Лиманское направление. Фото: генштаб ВСУ

На Лиманском направлении агрессор 34 раза пытался прорвать оборону в районах Новомихайловки, Карповки, Колодязов, Мирного, Торского и в направлении Ольговки, Шандриголово, Ставков, Дроновки и Серебрянки. На Северском направлении украинские подразделения отбили девять атак вблизи Григорьевки и в направлении Серебрянки, Выемки и Федоровки.

Торецкое направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении враг пытался продвинуться в сторону Ступочек, но безуспешно. На Торецком - совершил восемь атак вблизи Торецка, Александро-Калиново, а также в направлении Берестка, Степановки и Полтавки.

Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Самые ожесточенные бои продолжались на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 44 штурма в районах Никаноровки, Новоэкономичного, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Котлиного, Удачного, Новоукраинки и в направлении Владимировки, Рубежного, Белицкого, Родинского, Покровска, Новопавловки и Филиала.

Новопавловское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении противник совершил 23 неудачные атаки возле населенных пунктов Зеленый Гай, Шевченко, Воскресенка, Камышеваха, Новогеоргиевка и в направлении Филиалы, Искры и Александрограда. На Гуляйпольском и Ореховском направлениях наступательных действий врага не зафиксировано. На Приднепровском направлении войска агрессора трижды пытались продвинуться, однако были остановлены.

Приднепровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования ударных группировок не обнаружено.

Потери российских войск за сутки

Общие потери врага за сутки составили около 920 военных. Кроме того, украинские воины уничтожили один танк, 45 артсистем, одну установку ПВО, 194 беспилотника и 118 единиц автомобильной техники.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел совещание с военнослужащими по ситуации на фронте и сообщил о результатах.

Также посол Украины в Великобритании Валерий Залужный объяснил, почему войны выигрывают "логикой", а не оружием.