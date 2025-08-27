Відео
Головна Армія Сирський назвав втрати РФ в автотехніці з початку року — відео

Сирський назвав втрати РФ в автотехніці з початку року — відео

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 17:45
Сирський назвав втрати автомобільної техніки РФ з початку 2025 року
Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський назвав втрати російських окупантів в автомобільній техніці з початку 2025 року. За його словами, Сили оборони цілодобово нищать ворога.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у середу, 27 серпня.

Читайте також:

Удари по автомобільній техніці окупантів

Сирський розповів, що з початку року вдалося знищити 27 212 одиниць автомобільної техніки російських окупантів.

"Кожен знешкоджений окупант, кожна спалена одиниця техніки — черговий крок до справедливого миру для України", — наголосив він.

Головнокомандувач ЗСУ подякував воїнам за професійну бойову роботу.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби українські воїни відбили 173 бойові зіткнення на полі бою.

Раніше військовий експерт Джуліан Рьопке заявив, що ЗСУ повністю зірвали літній наступ російських окупантів.

війна ЗСУ Україна окупанти Олександр Сирський
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
