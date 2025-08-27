Сирський назвав втрати автомобільної техніки РФ з початку 2025 року

Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський назвав втрати російських окупантів в автомобільній техніці з початку 2025 року. За його словами, Сили оборони цілодобово нищать ворога.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у середу, 27 серпня.

Удари по автомобільній техніці окупантів

Сирський розповів, що з початку року вдалося знищити 27 212 одиниць автомобільної техніки російських окупантів.

"Кожен знешкоджений окупант, кожна спалена одиниця техніки — черговий крок до справедливого миру для України", — наголосив він.

Головнокомандувач ЗСУ подякував воїнам за професійну бойову роботу.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби українські воїни відбили 173 бойові зіткнення на полі бою.

Раніше військовий експерт Джуліан Рьопке заявив, що ЗСУ повністю зірвали літній наступ російських окупантів.