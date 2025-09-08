Наступление России на фронте — ВСУ восстановили контроль над 58 кв. км

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/GeneralStaffZSU

Вооруженные силы сорвали наступление оккупационной армии на Новопавловском и Запорожском направлениях. Месяц, когда россияне надеялись на свои прорывы, стал месяцем сравнительно наименьших территориальных достижений врага за последнее время.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram 8 сентября.

Что произошло на фронте за август

Сырский рассказал, что в этом году август стал месяцем больших испытаний для наших военных. Однако несмотря на это есть немало положительных результатов. По его словам, в течение августа Силы обороны сосредотачивали усилия на сдерживании врага и нанесении ему максимальных потерь.

"Приходилось стабилизировать обстановку на наиболее угрожающих направлениях, таких как Лиманское, Добропольское, Покровское, Новопавловское, и при этом — применить тактику активной обороны, восстанавливать утраченные территории, прикрывать наши города от ударов вражеских ракет и дронов, бить вглубь России", — сказала Главнокомандующий.

Он отметил, что сейчас противник имеет трехкратное превосходство в силах и средствах, а на основных направлениях сосредоточения своих усилий может преобладать в четыре-шесть раз. Однако Сырский выразил благодарность офицерам, сержантам и особенно солдатам за профессиональные умения, самоотверженность и храбрость.

Генерал рассказал, что в августе россияне рассчитывали достичь значительного стратегического преимущества, осуществить прорыв и окружение наших войск в районе Покровско-Мирноградской агломерации и масштабные наступательные действия на Новопавловском и Запорожском направлениях. Однако наши войска не допустили реализации этих намерений. Россияне были вынуждены отсрочить наступление на Запорожье и перебрасывать подразделения морской пехоты в Донецкую область.

"Фактически месяц, когда оккупанты надеялись на свои прорывы и прилагали для этого максимальные усилия, стал месяцем сравнительно наименьших территориальных достижений врага за последнее время", — подчеркнул Александр Сырский.

Сколько территорий забрали у врага ВСУ

Главком пояснил, что на Добропольском направлении противник создал наступательную группировку и захватил 13,5 кв. км, однако потеряли они 25,5 кв. км. Что касается Покровского направления — там их добыча 5 кв. км, тогда как наши войска восстановили контроль над 26 кв. км.

Кроме того, Силы обороны не допустили потерь территорий на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях, а на Северо-Слобожанском отбили 4 кв. км.

По словам генерала, россияне используют тактику "ползучего" продвижения малыми пехотными группами и пытаются просачиваться в населенные пункты, используя межпозиционное пространство и избегая боестолкновений.

В то же время Силы обороны Украины имеют собственные успехи. В течение августа был восстановлен контроль над 58 кв. км территории и освобожден ряд населенных пунктов.

Дальнобойные удары по РФ за август

За август 2025 года, украинские средства Deep Strike поразили 60 целей на территории России. Сырский отметил, что это сильно ослабило способности РФ по производству горюче-смазочных материалов для армии, их авиационных средств поражения, ракет и БпЛА, комплексов ПВО, также нарушено функционирование транспортной системы.

"В целом наши дроны в течение прошлого месяца поразили более 67 тысяч объектов противника. А эффективность поражения по программе Middle Strike выросла на 25%", — отметил Главнокомандующий ВСУ.

Потери оккупантов за август

Генерал заявил, что только за август потери оккупантов в живой силе составили 28 790 человек. А с начала 2025 года было ликвидировано и ранено 297 350 российских захватчиков.

Напомним, ранее военный эксперт Джулиан Рьопке заявил, что ВСУ сорвали летнее наступление РФ. В целом, за лето оккупантам удалось по всей длине фронта захватить только 0,3% Украины.

В то же время финский военный аналитик Джони Аскола предупредил, что осень будет тяжелой. По его словам, летнее наступление России провалилось, но следующее уже готовится и оно будет более масштабным.