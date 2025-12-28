ЗСУ завдали удару по НПЗ у Сизрані та стратегічним об'єктам РФ — що відомо

Пожежа на НПЗ у Сизрані. Фото: кадр з відео

У ніч проти 28 грудня Сили оборони України завдали серії ударів по ключових об'єктах воєнно-економічного потенціалу Росії. Під вогнем опинилися нафтопереробні підприємства, логістична інфраструктура та об'єкти забезпечення російських військ.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ в неділю, 28 грудня.

Реклама

Читайте також:

Сили оборони завдали ударів по критичних об'єктах у РФ

У межах операції було уражено нафтопереробний завод "Сизранський" у Самарській області РФ. Зафіксовано влучання ударних безпілотників по території підприємства, після чого спалахнула пожежа. Щорічний обсяг переробки заводу становить від 7 до 8,9 млн тонн нафти. Підприємство є складовою енергетичного тилу РФ та залучене до забезпечення збройних сил агресора. Наразі ступінь завданих збитків уточнюється.

Крім цього, українські сили успішно уразили місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів у районі Чорноморського на тимчасово окупованій території Криму. Також під удар потрапив ремонтний підрозділ 1435 мотострілецького полку поблизу Антрацита на Луганщині, понтонна переправа неподалік Ніконорівки та склад зберігання БпЛА типу Shahed у Макіївці на Донеччині. Втрати противника наразі уточнюються.

Окремо підтверджено результати попереднього ураження заводу "ЛУКОЙЛ-Волгограднєфтєперероботка" у Волгоградській області РФ. Унаслідок атаки було пошкоджено трубопровід нафтопродуктів та технологічну установку з виробництва масел.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ відреагували на заяву російського командування про захоплення Гуляйполя.

А також Сили оборони завдали удару по логістиці та "спецназу" ворога на Донеччині.