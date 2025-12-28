Видео
Главная Армия ВСУ нанесли удар по НПЗ в РФ и стратегическим объектам на ВОТ

ВСУ нанесли удар по НПЗ в РФ и стратегическим объектам на ВОТ

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 14:49
ВСУ нанесли удар по НПЗ в Сызрани и стратегическим объектам РФ - что известно
Пожар на НПЗ в Сызрани. Фото: кадр из видео

В ночь на 28 декабря Силы обороны Украины нанесли серию ударов по ключевым объектам военно-экономического потенциала России. Под огнем оказались нефтеперерабатывающие предприятия, логистическая инфраструктура и объекты обеспечения российских войск.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в воскресенье, 28 декабря.

Читайте также:

Силы обороны нанесли удары по критическим объектам в РФ

В рамках операции был поражен нефтеперерабатывающий завод "Сызранский" в Самарской области РФ. Зафиксировано попадание ударных беспилотников по территории предприятия, после чего вспыхнул пожар. Ежегодный объем переработки завода составляет от 7 до 8,9 млн тонн нефти. Предприятие является составляющей энергетического тыла РФ и привлечено к обеспечению вооруженных сил агрессора. Сейчас степень нанесенного ущерба уточняется.

Кроме этого, украинские силы успешно поразили место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Черноморского на временно оккупированной территории Крыма. Также под удар попало ремонтное подразделение 1435 мотострелкового полка вблизи Антрацита Луганской области, понтонная переправа неподалеку Никоноровки и склад хранения БпЛА типа Shahed в Макеевке Донецкой области. Потери противника пока уточняются.

Отдельно подтверждены результаты предварительного поражения завода "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области РФ. В результате атаки был поврежден трубопровод нефтепродуктов и технологическая установка по производству масел.

Напомним, в Генштабе ВСУ отреагировали на заявление российского командования о захвате Гуляйполя.

А также Силы обороны нанесли удар по логистике и "спецназу" врага в Донецкой области.

россия ВСУ НПЗ атака Силы обороны Украины
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
