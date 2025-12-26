Видео
Силы обороны уничтожили логистику и "спецназ" РФ на Донетчине

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 23:53
Какой ущерб нанесли Силы обороны россиянам в Донецкой области
Дым после удара Сил обороны по оккупантам. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на пятницу, 26 декабря, подразделения Сил обороны в Донецкой области нанесли противнику сокрушительные удары. Поразить удалось как самих оккупантов, так и их технику.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Читайте также:

По чему ударили защитники Украины

Украинские военнослужащие поразили сосредоточение живой силы из состава 14-й бригады специального назначения в Бердянском и склад материально-технических средств 228-го мотострелкового полка в районе Старобешево. Информацию о потерях захватчиков еще уточняют.

Также подтвердилось, что ранее ВСУ уничтожили склад горюче-смазочных материалов отдельной бригады материально-технического обеспечения россиян в районе Волновахи в Донецкой области.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут осуществлять мероприятия, направленные на снижение военно-экономических и наступательных возможностей захватчиков и принуждение РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", — отметили в Генштабе.

Ранее командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что Москва не успевает компенсировать потери своих солдат на передовой. В частности, у россиян критический дефицит бронетехники и артиллерийских систем.

Напомним, ежемесячно российская армия теряет около 30 тысяч бойцов. Речь идет только о погибших, не считая раненых.

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
