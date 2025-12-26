Відео
Головна Армія Сили оборони знищили логістику та "спецназ" РФ на Донеччині

Сили оборони знищили логістику та "спецназ" РФ на Донеччині

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 23:53
Яких збитків завдали Сили оборони росіянам на Донеччині
Дим після удару Сил оборони по окупантах. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти п'ятниці, 26 грудня, підрозділи Сил оборони в Донецькій області завдали противнику нищівних ударів. Уразити вдалося як самих окупантів, так і їхню техніку.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Читайте також:

По чому вдарили захисники України

Українські військовослужбовці уразили зосередження живої сили зі складу 14-ї бригади спеціального призначення в Бердянському та склад матеріально-технічних засобів 228-го мотострілецького полку в районі Старобешевого. Інформацію щодо втрат загарбників ще уточнюють.

Також підтвердилося, що раніше ЗСУ знищили склад паливно-мастильних матеріалів окремої бригади матеріально-технічного забезпечення росіян у районі Волновахи в Донецькій області.

"Сили оборони України й надалі здійснюватимуть заходи, спрямовані на зниження воєнно-економічних та наступальних спроможностей загарбників і змушення РФ припинити збройну агресію проти України", — наголосили в Генштабі.

Раніше командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що Москва не встигає компенсувати втрати своїх солдатів на передовій. Зокрема, у росіян критичний дефіцит бронетехніки та артилерійських систем. 

Нагадаємо, щомісяця російська армія втрачає близько 30 тисяч бійців. Йдеться лише про загиблих, не рахуючи поранених.

окупанти війна в Україні фронт ситуація на фронті втрати окупантів
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
