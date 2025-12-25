Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Вперше не можуть перекрити втрати — Білецький про армію РФ

Вперше не можуть перекрити втрати — Білецький про армію РФ

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 03:48
Білецький заявив про критичну ситуацію в армії РФ — окупанти не можуть перекрити втрати
Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький. Фото: Кадр з інтерв'ю

Російська військова машина почала буксувати. Вперше за тривалий час Москва фізично не встигає компенсувати шалені втрати своїх солдатів на передовій. Потік новобранців висихає швидше, ніж генерали відправляють їх у бій.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир" заявив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.

Реклама
Читайте також:

Арифметика смерті

Військовий посилається на дані української та західної розвідок. Статистика на окремих ділянках фронту вражає. Втрати окупантів там у 6–8 разів перевищують українські. Кремль спалює людей батальйонами.

"Прибуття поповнення особовим складом вже не перекриває втрати", — констатував Білецький.

Ситуацію з технікою командир назвав катастрофічною. У росіян критичний дефіцит бронетехніки та артилерійських систем. Ресурсів для ведення інтенсивної наземної війни стає все менше.

Великий блеф Кремля

Білецький визнає: Росія досі небезпечна в небі. Повітряний терор вдається їм краще, ніж успіхи на лінії бойового зіткнення (ЛБЗ). Так, ЗСУ теж мають провали й вимушені відступи. Але ціна кожного метра для ворога стає непідйомною.

Москва намагається взяти "на переляк".

"Вони пробують переконати нас, американців і світ, що можуть цю ціну платити ще довгий час. А це неправда. Вони не можуть", — підсумував командир.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, скільки солдатів втрачає РФ у війні в Україні. Мова йде про 30 тисяч щомісяця. 

Нагадаємо, раніше РФ вигадала спосіб, як приховати справжні втрати під Покровськом. Для цього існує схема із СЗЧ. 

ЗСУ війна в Україні Андрій Білецький втрати окупантів Третя штурмова бригада
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації