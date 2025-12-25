Білецький заявив про критичну ситуацію в армії РФ — окупанти не можуть перекрити втрати

Вперше не можуть перекрити втрати — Білецький про армію РФ
Російська військова машина почала буксувати. Вперше за тривалий час Москва фізично не встигає компенсувати шалені втрати своїх солдатів на передовій. Потік новобранців висихає швидше, ніж генерали відправляють їх у бій.
Про це в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир" заявив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.
Арифметика смерті
Військовий посилається на дані української та західної розвідок. Статистика на окремих ділянках фронту вражає. Втрати окупантів там у 6–8 разів перевищують українські. Кремль спалює людей батальйонами.
"Прибуття поповнення особовим складом вже не перекриває втрати", — констатував Білецький.
Ситуацію з технікою командир назвав катастрофічною. У росіян критичний дефіцит бронетехніки та артилерійських систем. Ресурсів для ведення інтенсивної наземної війни стає все менше.
Великий блеф Кремля
Білецький визнає: Росія досі небезпечна в небі. Повітряний терор вдається їм краще, ніж успіхи на лінії бойового зіткнення (ЛБЗ). Так, ЗСУ теж мають провали й вимушені відступи. Але ціна кожного метра для ворога стає непідйомною.
Москва намагається взяти "на переляк".
"Вони пробують переконати нас, американців і світ, що можуть цю ціну платити ще довгий час. А це неправда. Вони не можуть", — підсумував командир.
Раніше Володимир Зеленський повідомив, скільки солдатів втрачає РФ у війні в Україні. Мова йде про 30 тисяч щомісяця.
Нагадаємо, раніше РФ вигадала спосіб, як приховати справжні втрати під Покровськом. Для цього існує схема із СЗЧ.
