Україна
Зеленський сказав, скільки людей щомісяця втрачає РФ на війні

Зеленський сказав, скільки людей щомісяця втрачає РФ на війні

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 12:26
Втрати окупантів на фронті — скільки росіян гине щомісяця
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Кожного місяця російська армія втрачає близько 30 тисяч солдатів. Йдеться не про поранених, а про загиблих.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час виступ у парламенті Нідерландів 16 грудня.

Читайте також:

Які втрати окупантів на фронті щомісяця

Зеленський розповів, що російський диктатор Володимир Путін вірить лише у владу та гроші. Він не зважає на людські втрати і кидає людей на "м'ясні штурми".

За словами президента, Росія щомісяця втрачає близько 30 тисяч солдатів — йдеться не про поранених, а про загиблих.

"Російські штурми завжди надзвичайно криваві, однак керівництву РФ байдуже до цих втрат. У Росії не рахують убитих, але ретельно рахують кожен долар і кожне євро", — наголосив український лідер.

Нагадаємо, раніше РФ вигадала спосіб, як приховати справжні втрати під Покровськом. Для цього існує схема із СЗЧ. 

Водночас Максим Жорін пояснив, як росіянам вдається просуватися попри втрати. За його словами, росіяни намагаються ігнорувати це.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
