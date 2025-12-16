Видео
Главная Армия Зеленский сказал, сколько людей ежемесячно теряет РФ на войне

Зеленский сказал, сколько людей ежемесячно теряет РФ на войне

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 12:26
Потери оккупантов на фронте — сколько россиян погибает ежемесячно
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Каждый месяц российская армия теряет около 30 тысяч солдат. Речь идет не о раненых, а о погибших.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Нидерландов 16 декабря.

Какие потери оккупантов на фронте ежемесячно

Зеленский рассказал, что российский диктатор Владимир Путин верит только во власть и деньги. Он не учитывает человеческие потери и бросает людей на "мясные штурмы".

По словам президента, Россия ежемесячно теряет около 30 тысяч солдат — речь идет не о раненых, а о погибших.

"Российские штурмы всегда чрезвычайно кровавые, однако руководству РФ безразличны эти потери. В России не считают убитых, но тщательно считают каждый доллар и каждое евро", — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, ранее РФ придумала способ, как скрыть настоящие потери под Покровском. Для этого существует схема с СОЧ.

В то же время Максим Жорин объяснил, как россиянам удается продвигаться несмотря на потери. По его словам, россияне пытаются игнорировать это.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
