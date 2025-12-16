Потери оккупантов на фронте — сколько россиян погибает ежемесячно

Зеленский сказал, сколько людей ежемесячно теряет РФ на войне
Каждый месяц российская армия теряет около 30 тысяч солдат. Речь идет не о раненых, а о погибших.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Нидерландов 16 декабря.
Какие потери оккупантов на фронте ежемесячно
Зеленский рассказал, что российский диктатор Владимир Путин верит только во власть и деньги. Он не учитывает человеческие потери и бросает людей на "мясные штурмы".
По словам президента, Россия ежемесячно теряет около 30 тысяч солдат — речь идет не о раненых, а о погибших.
"Российские штурмы всегда чрезвычайно кровавые, однако руководству РФ безразличны эти потери. В России не считают убитых, но тщательно считают каждый доллар и каждое евро", — подчеркнул украинский лидер.
Напомним, ранее РФ придумала способ, как скрыть настоящие потери под Покровском. Для этого существует схема с СОЧ.
В то же время Максим Жорин объяснил, как россиянам удается продвигаться несмотря на потери. По его словам, россияне пытаются игнорировать это.
