Главная Армия Военный назвал потери РФ в районе Покровска — какая ситуация

Военный назвал потери РФ в районе Покровска — какая ситуация

Ua en ru
Дата публикации 2 декабря 2025 12:49
Покровск — какие потери россиян в районе города
Украинские военные стреляют вблизи Покровска. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Вблизи Покровска потери россиян, вероятно, превысили уже 100 тысяч человек. Несмотря на преимущество в личном составе, Силы обороны не пускают врага.

Об этом сообщил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко в эфире Ранок.LIVE 2 декабря.

Читайте также:

Какова ситуация возле Покровска

Федоренко рассказал, что несмотря на преимущество в силах и средствах, враг более года разбивается о сопротивление Сил обороны в районе Покровска. Потери оккупантов там уже превышают 100 тысяч человек.

Также военный рассказал о ситуации на Волчанском направлении. По его словам, там россияне активно используют плотный туман для подвоза боеприпасов, дронов, перегруппировки сил и попыток инфильтрации между украинскими позициями.

"Отдельным российским группам удалось зайти в город, но как только туман рассеялся, Силы обороны уничтожили российских военных, которые разворачивали флаги РФ для пропагандистских фото", — сказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС".

Напомним, ежесуточно РФ теряет не менее тысячи солдат на Покровском направлении. Попытки оккупантов прорвать оборону — напрасны.

В то же время Сырский сообщал, что в районе Покровска РФ привлекла резерв. Агрессор пытается здесь постоянно менять направления атак.

Донецкая область война в Украине фронт потери оккупантов Покровск
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
