Сирський повідомив про ситуацію на Покровському напрямку

Олександр Сирський з військовими. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про ситуацію на Покровському напрямку. Він здійснив робочу поїздку та нараду з командувачами органів військового управління, командирами військових частин та підрозділів, які працюють в Донецькій області.

Про це Олександр Сирський повідомив у Facebook у четвер, 27 листопада.

Реклама

Читайте також:

Ситуація на Покровському напрямку

Сирський зауважив, що завдання незмінні:

захищати українські позиції;

виявляти та знищувати максимальну кількість особового складу і техніки російських окупантів;

перекривати логістику Росії;

ефективно протидіяти противнику в повітрі.

За його словами, воїни блокують спроби штурмувати міста малими піхотними групами. Українські визначені підрозділи проводять активні дії.

Денис Прокопенко. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Сирський повідомив, що упродовж останнього тижня безпосередньо в Покровську проведено пошук та знищення окупантів на території 11,5 квадратних кілометрів.

"Противник, зазнавши значних втрат та наразившись на наш дієвий опір, був змушений задіяти в районі Покровсько-Мирноградської агломерації свій оперативний резерв. Агресор намагається тут постійно змінювати напрямки атак, використовує підступну тактику інфільтрації, в тому числі маскуючись під цивільне населення або прикриваючись ним", — розповів він.

Військовий на Покровському напрямку. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Під час наради було обговорено питання щодо посилення підрозділів та узгодженого застосування резервів. Особливу увагу приділили забезпеченню просування українських штурмових підрозділів.

"Продовжуємо працювати над утриманням наявних та облаштуванням додаткових логістичних шляхів. Маємо максимально забезпечувати наше угруповання та проводити вчасну медичну евакуацію поранених. Маємо не лише тримати позиції, а й зберігати життя і здоров’я наших захисників і захисниць. Працюємо пліч-о-пліч в обороні української Донеччини", — додав Сирський.

Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ССО показали, як знищили окупантів та важливу логістику противника на Покровському напрямку.

Раніше начальник відділення комунікацій 79-ї бригади ДШВ Роман Писаренко заявив, що армія РФ намагається накопичувати сили на Покровському напрямку.