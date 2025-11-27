Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія РФ тисне на Покровськ та Добропілля — деталі від військового

РФ тисне на Покровськ та Добропілля — деталі від військового

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 11:41
Яка ситуація на Добропільському та Покровському напрямках
Євген Оропай. Фото: Facebook Оропая

На Добропільському напрямку російські окупанти не зупиняються попри шалені втрати. Водночас Збройним силам України не вистачає дронів та розвідзасобів.

Про це розповів начальник пункту управління БпЛА батальйону 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Євген "Скіф" Оропай в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Яка ситуація на Добропільському та Покровському напрямках

"Штурмові дії продовжуються щоденно. Тобто ворог тисне і намагається мати ініціативу не тільки на нашому відтинку, але й на південь, де інші підрозділи, й на півночі. Ворог намагається взяти ініціативу. Є і з нашої сторони певні втрати, і великі втрати ворога", — розповів він.

Зазначається, що щодня армія РФ втрачає 60-80 людей. А за одну штурмову дію ворог втрачає від трьох до восьми військовослужбовців.

Підрозділи НГУ та ЗСУ стримують атаки на Покровському напрямку, ліквідовуючи значні сили противника. Проте Оропай зазначив, що українські підрозділи не укомплектовані. Додатково ситуацію ускладнює китайська заборона на імпорт обладнання, через що бракує складників для дронів.

"У нас великі проблеми з рекрутингом... У нас є проблеми з БпЛА, з ударними, з розвідзасобами", — додав він.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни завдали 590  ударів по Запорізькій області

Загалом окупанти випустили по Україні понад сотню дронів різних типів. Є влучання.

ЗСУ Донецька область окупанти війна в Україні Покровськ
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації