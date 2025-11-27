Євген Оропай. Фото: Facebook Оропая

На Добропільському напрямку російські окупанти не зупиняються попри шалені втрати. Водночас Збройним силам України не вистачає дронів та розвідзасобів.

Про це розповів начальник пункту управління БпЛА батальйону 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Євген "Скіф" Оропай в ефірі Ранок.LIVE.

Яка ситуація на Добропільському та Покровському напрямках

"Штурмові дії продовжуються щоденно. Тобто ворог тисне і намагається мати ініціативу не тільки на нашому відтинку, але й на південь, де інші підрозділи, й на півночі. Ворог намагається взяти ініціативу. Є і з нашої сторони певні втрати, і великі втрати ворога", — розповів він.

Зазначається, що щодня армія РФ втрачає 60-80 людей. А за одну штурмову дію ворог втрачає від трьох до восьми військовослужбовців.

Підрозділи НГУ та ЗСУ стримують атаки на Покровському напрямку, ліквідовуючи значні сили противника. Проте Оропай зазначив, що українські підрозділи не укомплектовані. Додатково ситуацію ускладнює китайська заборона на імпорт обладнання, через що бракує складників для дронів.

"У нас великі проблеми з рекрутингом... У нас є проблеми з БпЛА, з ударними, з розвідзасобами", — додав він.

