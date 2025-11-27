Відео
Україна
Головна Армія Росія атакувала Україну дронами — скільки цілей збила ППО

Росія атакувала Україну дронами — скільки цілей збила ППО

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 10:52
Обстріл України 27 листопада — РФ атакувала дронами
Мобільна група ППО. Фото: Західне ОТО НГУ

Окупаційна армія РФ у ніч проти 27 листопада випустила по Україні майже 150 ударних дронів різних типів. Є влучання БпЛА на 18 локаціях.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

Читайте також:

Обстріл України 27 листопада

У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі ворог випустив 142 ударні дрони типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із Курська, Орла, Міллерово, Брянська, Приморсько-Ахтарська, а також з Гвардійського, що на тимчасово окупованій території Криму. 

"Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні. 

Обстріл України 27 листопада
Робота ППО 27 листопада. Фото: t.me/kpszsu

Відомо, що станом на ранок протиповітряна оборона збила 92 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

"Зафіксовано влучання 42 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях", — додали у ПСУ.

Нагадаємо, вночі 27 листопада росіяни атакували житловий будинок на Харківщині. Двоє людей отримали поранення. 

А 27 листопада також стало відомо, що внаслідок ракетного удару по Тернополю 19 листопада померла 12-річна дівчинка. Вона дев'ять днів боролася за життя в лікарні. 

обстріли ППО дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
