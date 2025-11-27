Відео
Ракетний удар по Тернополю — загинула 12-річна дівчинка

Ракетний удар по Тернополю — загинула 12-річна дівчинка

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 10:16
Оновлено: 10:40
Обстріл Тернополя 19 листопада — померла ще одна дитина
Наслідки удару по Тернополю. Фото: REUTERS/Thomas Peter

У Тернополі померла ще одна дитина, яка постраждала внаслідок ракетної атаки на місто 19 листопада. Вона перебувала в лікарні дев'ять днів.

Про це повідомив мер Тернополя Сергій Надал 27 листопада у Telegram. 

Читайте також:

Удар по Тернополю 27 листопада

"Маленька Адріана Унольт, 12 років, померла після дев'ятиденної боротьби за життя. Її мама загинула, сестричка досі в лікарні. Тепер Адріана там, де немає страху й вибухів, — поруч із мамою, у тихому й світлому місці, недосяжному для війни", — написав Надал.

За його словами, дев'ять днів тому ракети влучили у два житлові будинки в Тернополі. Міський голова висловив співчуття родині та побажав сил, аби пережити горе.  

Обстріл Тернополя 19 листопада
Скриншот допису Сергія Надала

Нагадаємо, 19 листопада росіяни вдарили по багатоповерхівці. Внаслідок цього загинули 34 людини та ще близько 100 отримали поранення.

Пошуково-рятувальні роботи тривали чотири доби і закінчилися 23 листопада. Ще шість людей вважаються зниклими безвісти. 

Тернопіль обстріли дитина війна в Україні ракетний удар
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
