Обстріл Тернополя 19 листопада — померла ще одна дитина

Ракетний удар по Тернополю — загинула 12-річна дівчинка
У Тернополі померла ще одна дитина, яка постраждала внаслідок ракетної атаки на місто 19 листопада. Вона перебувала в лікарні дев'ять днів.
Про це повідомив мер Тернополя Сергій Надал 27 листопада у Telegram.
Удар по Тернополю 27 листопада
"Маленька Адріана Унольт, 12 років, померла після дев'ятиденної боротьби за життя. Її мама загинула, сестричка досі в лікарні. Тепер Адріана там, де немає страху й вибухів, — поруч із мамою, у тихому й світлому місці, недосяжному для війни", — написав Надал.
За його словами, дев'ять днів тому ракети влучили у два житлові будинки в Тернополі. Міський голова висловив співчуття родині та побажав сил, аби пережити горе.
Нагадаємо, 19 листопада росіяни вдарили по багатоповерхівці. Внаслідок цього загинули 34 людини та ще близько 100 отримали поранення.
Пошуково-рятувальні роботи тривали чотири доби і закінчилися 23 листопада. Ще шість людей вважаються зниклими безвісти.
