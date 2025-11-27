Видео
Україна
Видео

Россия атаковала Украину дронами — сколько целей сбила ПВО

Россия атаковала Украину дронами — сколько целей сбила ПВО

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 10:52
Обстрел Украины 27 ноября — РФ атаковала дронами
Мобильная группа ПВО. Фото: Западное ОТО НГУ

Оккупационная армия РФ в ночь на 27 ноября выпустила по Украине почти 150 ударных дронов различных типов. Есть попадания БпЛА на 18 локациях.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Читайте также:

Обстрел Украины 27 ноября

В Воздушных силах рассказали, что этой ночью враг выпустил 142 ударных дрона типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов из Курска, Орла, Миллерово, Брянска, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского на временно оккупированной территории Крыма.

"Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Обстріл України 27 листопада
Работа ПВО 27 ноября. Фото: t.me/kpszsu

Известно, что по состоянию на утро противовоздушная оборона сбила 92 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

"Зафиксировано попадание 42 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях", — добавили в ПСУ.

Напомним, ночью 27 ноября россияне атаковали жилой дом на Харьковщине. Два человека получили ранения.

А 27 ноября также стало известно, что в результате ракетного удара по Тернополю 19 ноября умерла 12-летняя девочка. Она девять дней боролась за жизнь в больнице.

обстрелы ПВО дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
