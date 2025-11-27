Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия РФ давит на Покровск и Доброполье — детали от военного

РФ давит на Покровск и Доброполье — детали от военного

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 11:41
Какова ситуация на Добропольском и Покровском направлениях
Евгений Оропай. Фото: Facebook Оропая

На Добропольском направлении российские оккупанты не останавливаются, несмотря на огромные потери. В то же время Вооруженным силам Украины не хватает дронов и разведсредств.

Об этом рассказал начальник пункта управления БпЛА батальона 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Евгений "Скиф" Оропай в эфире Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Какова ситуация на Добропольском и Покровском направлениях

"Штурмовые действия продолжаются ежедневно. То есть враг давит и пытается иметь инициативу не только на нашем отрезке, но и на юг, где другие подразделения, и на севере. Враг пытается взять инициативу. Есть и с нашей стороны определенные потери, и большие потери врага", — рассказал он.

Отмечается, что ежедневно армия РФ теряет 60-80 человек. А за одно штурмовое действие враг теряет от трех до восьми военнослужащих.

Подразделения НГУ и ВСУ сдерживают атаки на Покровском направлении, ликвидируя значительные силы противника. Однако Оропай отметил, что украинские подразделения неукомплектованы. Дополнительно ситуацию осложняет китайский запрет на импорт оборудования, из-за чего не хватает комплектующих для дронов.

"У нас большие проблемы с рекрутингом... У нас есть проблемы с БпЛА, с ударными, с разведсредствами", — добавил он.

Напомним, за минувшие сутки россияне нанесли 590 ударов по Запорожской области.

В общем оккупанты выпустили по Украине более сотни дронов различных типов. Есть попадания.

ВСУ Донецкая область оккупанты война в Украине Покровск
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации