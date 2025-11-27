Какова ситуация на Добропольском и Покровском направлениях

Евгений Оропай. Фото: Facebook Оропая

На Добропольском направлении российские оккупанты не останавливаются, несмотря на огромные потери. В то же время Вооруженным силам Украины не хватает дронов и разведсредств.

Об этом рассказал начальник пункта управления БпЛА батальона 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Евгений "Скиф" Оропай в эфире Ранок.LIVE.

"Штурмовые действия продолжаются ежедневно. То есть враг давит и пытается иметь инициативу не только на нашем отрезке, но и на юг, где другие подразделения, и на севере. Враг пытается взять инициативу. Есть и с нашей стороны определенные потери, и большие потери врага", — рассказал он.

Отмечается, что ежедневно армия РФ теряет 60-80 человек. А за одно штурмовое действие враг теряет от трех до восьми военнослужащих.

Подразделения НГУ и ВСУ сдерживают атаки на Покровском направлении, ликвидируя значительные силы противника. Однако Оропай отметил, что украинские подразделения неукомплектованы. Дополнительно ситуацию осложняет китайский запрет на импорт оборудования, из-за чего не хватает комплектующих для дронов.

"У нас большие проблемы с рекрутингом... У нас есть проблемы с БпЛА, с ударными, с разведсредствами", — добавил он.

Напомним, за минувшие сутки россияне нанесли 590 ударов по Запорожской области.

В общем оккупанты выпустили по Украине более сотни дронов различных типов. Есть попадания.