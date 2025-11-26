Ситуация на Покровском направлении - РФ стягивает армию под Мирноград

Армия РФ. Фото: росСМИ

Российская армия пытается накапливать силы на Покровском направлении, в частности под Мирноградом. Несмотря на сверхжесткие бои, логистический путь остается под контролем ВСУ.

Об этом сообщил в эфире Ранок.LIVE начальник отделения коммуникаций 79-й бригады ДШВ Роман Писаренко.

Какова ситуация на Покровском направлении

По словам военного, ситуация в районе Мирнограда остается крайне напряженной, ведь Россия стянула туда большие силы: батальоны, полки, бригады — фактически целую армию на одном участке фронта.

Несмотря на интенсивные штурмы и постоянные попытки врага прорвать оборону, подразделения 79-й бригады удерживают свои позиции. Российские силы пытаются продвинуться в направлении Покровска, чтобы перерезать важный сухопутный коридор, однако украинские защитники этого не допускают.

Писаренко отметил, что противнику удается двигаться только по серой зоне и только на "метры или десятки метров", но ни одного серьезного прорыва нет.

"Враг сконцентрировал там чрезвычайные силы. Против нашей воинской части стоит несколько подразделений РФ — это отдельные батальоны, полки, бригады. Ситуация очень тяжелая, но мы уверенно контролируем свой участок фронта. Именно перерезать этот сухопутный коридор между Мирноградом и Покровском сейчас враг не может, потому что Силы обороны надежно держат данный логистический путь", — сказал Писаренко.

