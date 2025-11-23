Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Силы обороны "зачистили" центр Покровска от оккупантов — видео

Силы обороны "зачистили" центр Покровска от оккупантов — видео

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 12:35
обновлено: 12:35
Ситуация в Покровске — бойцы Скалы зачистили центр города — видео
Покровск. Фото: кадр из видео

Украинские Силы обороны продолжают сдерживать российские войска в Покровске и проводят поисково-ударные действия в черте города. Несмотря на интенсивные атаки, противнику не удается закрепиться в центре, где продолжаются стрелковые бои.

Об этом сообщили в 7 корпусе десантно-штурмовых войск в воскресенье, 23 ноября.

Реклама
Читайте также:

Защитники сдерживают врага в Покровске

По данным военных, в центре Покровска сохраняются украинские позиции, а штурмовые подразделения регулярно проводят зачистки для ликвидации российских сил. К операциям в городской зоне привлечены подразделения в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ, в частности 425-й отдельный штурмовой полк "Скала".

Именно "Скала" на днях провела успешные действия в районе железнодорожного вокзала, Покровского педагогического училища и сквера Соборный, что позволило сорвать попытки россиян накопить силы для дальнейшего наступления. Любые их попытки перейти в северную часть города через железную дорогу завершаются значительными потерями.

С начала ноября украинские военные уничтожили в Покровске 388 российских оккупантов, еще 87 получили ранения.

Также сообщается, что недавно враг пытался переместить танк на южные окраины города и замаскировать его для дальнейших штурмовых действий. Операторы группы беспилотных систем 7 корпуса SKY STRIKE Unit во взаимодействии с 68 отдельной егерской бригадой обнаружили технику и уничтожили ее.

Напомним, стало известно, что у российских войск возникли серьезные проблемы с проблемами со снабжением и эвакуацией в Покровске.

А также ранее сообщалось, что оккупанты активизировали силы на Покровском направлении.

Донецкая область война в Украине ситуация на фронте Покровск Силы обороны Украины
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации