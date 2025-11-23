Ситуация в Покровске — бойцы Скалы зачистили центр города — видео

Покровск. Фото: кадр из видео

Украинские Силы обороны продолжают сдерживать российские войска в Покровске и проводят поисково-ударные действия в черте города. Несмотря на интенсивные атаки, противнику не удается закрепиться в центре, где продолжаются стрелковые бои.

Об этом сообщили в 7 корпусе десантно-штурмовых войск в воскресенье, 23 ноября.

Защитники сдерживают врага в Покровске

По данным военных, в центре Покровска сохраняются украинские позиции, а штурмовые подразделения регулярно проводят зачистки для ликвидации российских сил. К операциям в городской зоне привлечены подразделения в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ, в частности 425-й отдельный штурмовой полк "Скала".

Именно "Скала" на днях провела успешные действия в районе железнодорожного вокзала, Покровского педагогического училища и сквера Соборный, что позволило сорвать попытки россиян накопить силы для дальнейшего наступления. Любые их попытки перейти в северную часть города через железную дорогу завершаются значительными потерями.

С начала ноября украинские военные уничтожили в Покровске 388 российских оккупантов, еще 87 получили ранения.

Также сообщается, что недавно враг пытался переместить танк на южные окраины города и замаскировать его для дальнейших штурмовых действий. Операторы группы беспилотных систем 7 корпуса SKY STRIKE Unit во взаимодействии с 68 отдельной егерской бригадой обнаружили технику и уничтожили ее.

