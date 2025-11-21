Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Россияне активизировались — военные о Покровском направлении

Россияне активизировались — военные о Покровском направлении

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 08:09
обновлено: 08:09
Военные рассказали о ситуации на Покровском направлении
Украинские военные на фронте. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Telegram

Украинским защитникам удалось стабилизировать ситуацию на Покровском направлении. Однако российские захватчики активизировали пехотные атаки, а количество стрелковых боев возросло.

Об этом сообщила начальница отделения коммуникаций 117-й ОВМБр Юлия Степанюк в эфире Вечір.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Ситуация на Покровском направлении — что известно

Представитель 117-й ОВМБр отметила, что сейчас ситуацию на Покровском направлении удалось стабилизировать, однако враг активизировал пехотные атаки.

"В целом ситуация действительно тяжелая, но удалось ее стабилизировать, потому что прекратились немного механизированные штурмы. Далее враг пытается продвигаться маленькими пехотными группами", — рассказала Степанюк.

По словам начальницы отделения коммуникаций 117-й ОВМБр, в частности, из-за погоды возросло количество стрелковых боев, а авиаудары и удары дронов наносят ущерб технике, логистике и гражданским.

"Возобновляем запасы автомобилей, генераторов и деталей для дронов, чтобы лучше поражать врага и сдерживать его продвижение", — отметила Юлия Степанюк.

Напомним, что недавно глава украинской разведки (ГУР МОУ) Кирилл Буданов впервые подробно рассказал о спецоперации в Покровске.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский информировал, что в районе Покровско-Мирноградской агломерации сохраняется высокая активность российских оккупантов.

ВСУ россияне война в Украине ситуация на фронте Покровск украинские военные
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации