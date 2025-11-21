Военные рассказали о ситуации на Покровском направлении

Украинские военные на фронте. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Telegram

Украинским защитникам удалось стабилизировать ситуацию на Покровском направлении. Однако российские захватчики активизировали пехотные атаки, а количество стрелковых боев возросло.

Об этом сообщила начальница отделения коммуникаций 117-й ОВМБр Юлия Степанюк в эфире Вечір.LIVE.

Ситуация на Покровском направлении — что известно

Представитель 117-й ОВМБр отметила, что сейчас ситуацию на Покровском направлении удалось стабилизировать, однако враг активизировал пехотные атаки.

"В целом ситуация действительно тяжелая, но удалось ее стабилизировать, потому что прекратились немного механизированные штурмы. Далее враг пытается продвигаться маленькими пехотными группами", — рассказала Степанюк.

По словам начальницы отделения коммуникаций 117-й ОВМБр, в частности, из-за погоды возросло количество стрелковых боев, а авиаудары и удары дронов наносят ущерб технике, логистике и гражданским.

"Возобновляем запасы автомобилей, генераторов и деталей для дронов, чтобы лучше поражать врага и сдерживать его продвижение", — отметила Юлия Степанюк.

Напомним, что недавно глава украинской разведки (ГУР МОУ) Кирилл Буданов впервые подробно рассказал о спецоперации в Покровске.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский информировал, что в районе Покровско-Мирноградской агломерации сохраняется высокая активность российских оккупантов.