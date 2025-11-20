Видео
Видео

Буданов впервые раскрыл детали спецоперации ГУР в Покровске

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 12:12
обновлено: 12:15
Спецоперация ГУР в Покровске — Буданов впервые раскрыл детали
Кирилл Буданов. Фото: Укринформ

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов впервые подробно рассказал о спецоперации в Покровске. По его словам, это решение позволило выиграть драгоценное время и обеспечить подход основных сил обороны.

Об этом генерал рассказал в интервью 24 каналу.

Во время проведения операции группу бойцов ГУР пришлось высаживать вертолетами прямо в зону интенсивных боевых действий, чтобы обеспечить коридор для других подразделений Сил обороны.

По словам Буданова, решение о такой высадке принимали в момент, когда ситуация вокруг Покровска была критической. Россия публично заявляла о "взятии города", а начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов докладывал Владимиру Путину о якобы полном контроле над ним.

"Ничто другое не сработало бы. Мы смогли выиграть драгоценное время для того, чтобы основные подразделения Вооруженных Сил смогли спокойно, насколько это возможно, подойти к городу на усиление. Эта операция дала свое. После этого все в России перестали говорить, что город взят. Начали говорить, что есть продвижение, есть успех, есть много боев... Но они отошли от того, что все взято", — рассказал Буданов.

В то же время руководитель ГУР отметил, что Покровск имеет большое значение для врага, поэтому РФ бросает много сил на это направление.

"Это ключевой элемент их пропаганды и ключевой элемент именно в военном домене, на который они сейчас делают акцент. И будут делать. Это будет большая для них победа, если так произойдет", — сказал Буданов.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, какая ситуация сейчас на Покровском направлении.

А также Кирилл Буданов поделился своими прогнозами относительно завершения войны в Украине.

спецоперация Кирилл Буданов война в Украине ГУР Покровск
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
