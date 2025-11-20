Спецоперація ГУР у Покровську — Буданов вперше розкрив деталі

Кирило Буданов. Фото: Укрінформ

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вперше детально розповів про спецоперацію в Покровську. За його словами, це рішення дозволило виграти дорогоцінний час і забезпечити підхід основних Сил оборони.

Про це генерал розповів у інтервʼю 24 каналу.

Буданов про спецоперацію в Покровську

Під час проведення операції групу бійців ГУР довелося висаджувати гелікоптерами просто у зону інтенсивних бойових дій, щоб забезпечити коридор для інших підрозділів Сил оборони.

За словами Буданова, рішення про таку висадку ухвалювали в момент, коли ситуація навколо Покровська була критичною. Росія публічно заявляла про "взяття міста", а начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов доповідав Володимиру Путіну про нібито повний контроль над ним.

"Ніщо інше не спрацювало б. Ми змогли виграти дорогоцінний час для того, щоб основні підрозділи Збройних Сил змогли спокійно, наскільки це можливо, підійти до міста на посилення. Ця операція дала своє. Після цього всі в Росії перестали казати, що місто взято. Почали казати, що є просування, є успіх, є багато боїв… Але вони відійшли від того, що все взято", — розповів Буданов.

Водночас керівник ГУР наголосив, що Покровськ має велике значення для ворога, тож РФ кидає багато сил на цей напрямок.

"Це ключовий елемент їх пропаганди та ключовий елемент саме у військовому домені, на який вони зараз роблять акцент. І будуть робити. Це буде велика для них перемога, якщо так станеться", — сказав Буданов.

