Відео

Коли з'явиться можливість для закінчення війни — прогноз Буданова

Коли з'явиться можливість для закінчення війни — прогноз Буданова

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 22:12
Оновлено: 22:12
Війна в Україні — Буданов відповів, коли можливе закінчення
Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Вже найближчим часом може з'явитися можливість закінчення війни в Україні. Вікно для цього знову відкриється на початку або в середині лютого 2026 року.

Про це повідомив очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов в інтерв'ю 24 каналу

Читайте також:

Коли може закінчитись війна в Україні

Буданов вважає, що можливість для закінчення війни може з'явитися вже на початку 2026 року.

Водночас він додав, що до того моменту має збігтися декілька важливих факторів, зокрема в Україні, Росії, Європі та на міжнародній арені. 

Нагадаємо, раніше Буданов прокоментував корупційний скандал із Міндічем. За його словами, антикорупційні органи продемонстрували високий рівень роботи, вчасно зупинивши незаконні дії.

Крім того, ЗМІ писали, що очільник ГУР керує у Покровську десантною операцією. Він знаходився на місці з військовими. 

США переговори Європа Кирило Буданов війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
