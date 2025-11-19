Видео
Когда появится возможность для окончания войны — прогноз Буданова

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 22:12
обновлено: 22:12
Война в Украине — Буданов ответил, когда возможно окончание
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Уже в ближайшее время может появиться возможность окончания войны в Украине. Окно для этого снова откроется в начале или в середине февраля 2026 года.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов в интервью 24 каналу.

Буданов считает, что возможность для окончания войны может появиться уже в начале 2026 года.

В то же время он добавил, что к тому моменту должно совпасть несколько важных факторов, в частности в Украине, России, Европе и на международной арене.

Напомним, ранее Буданов прокомментировал коррупционный скандал с Миндичем. По его словам, антикоррупционные органы продемонстрировали высокий уровень работы, вовремя остановив незаконные действия.

Кроме того, СМИ писали, что глава ГУР руководит в Покровске десантной операцией. Он находился на месте с военными.

США переговоры Европа Кирилл Буданов война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
