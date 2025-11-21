Відео
Росіяни активізувалися — військові про Покровський напрямок

Росіяни активізувалися — військові про Покровський напрямок

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 08:09
Оновлено: 08:09
Військові розповіли про ситуацію на Покровському напрямку
Українські військові на фронті. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

Українським захисникам вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку. Однак російські загарбники активізували піхотні атаки, а кількість стрілецьких боїв зросла.

Про це поінформувала начальниця відділення комунікацій 117-ї ОВМБр Юлія Степанюк в ефірі Вечір.LIVE.

Ситуація на Покровському напрямку — що відомо

Представниця 117-ї ОВМБр зазначила, що наразі ситуацію на Покровському напрямку вдалося стабілізувати, однак ворог активізував піхотні атаки.

"Загалом ситуація дійсно є важкою, але вдалося її стабілізувати, тому що припинилися трохи механізовані штурми. Далі ворог намагається просуватися маленькими піхотними групами", — розповіла Степанюк.

За словами начальниці відділення комунікацій 117-ї ОВМБр, зокрема, через погоду зросла кількість стрілецьких боїв, а авіаудари й удари дронів завдають шкоди техніці, логістиці та цивільним.

"Поновлюємо запаси автомобілів, генераторів та деталей для дронів, щоб краще уражати ворога та стримувати його просування", — зауважила Юлія Степанюк.

Нагадаємо, що нещодавно очільник української розвідки (ГУР МОУ) Кирило Буданов вперше детально розповів про спецоперацію в Покровську.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський інформував, що у районі Покровсько-Мирноградської агломерації зберігається висока активність російських окупантів.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
