Ситуація у Покровську — бійці Скали зачистили центр міста — відео

Українські Сили оборони продовжують стримувати російські війська у Покровську та проводять пошуково-ударні дії у межах міста. Попри інтенсивні атаки, противнику не вдається закріпитися в центрі, де тривають стрілецькі бої.

Про це повідомили у 7 корпусі десантно-штурмових військ у неділю, 23 листопада.

Захисники стримують ворога у Покровську

За даними військових, у середмісті Покровська зберігаються українські позиції, а штурмові підрозділи регулярно проводять зачистки для ліквідації російських сил. До операцій у міській зоні залучені підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ, зокрема 425-й окремий штурмовий полк "Скала".

Саме "Скала" днями провела успішні дії у районі залізничного вокзалу, Покровського педагогічного училища та скверу Соборний, що дозволило зірвати спроби росіян накопичити сили для подальшого наступу. Будь-які їхні намагання перейти у північну частину міста через залізницю завершуються значними втратами.

З початку листопада українські військові знищили у Покровську 388 російських окупантів, ще 87 отримали поранення.

Також повідомляється, що нещодавно ворог намагався перемістити танк на південні околиці міста та замаскувати його для подальших штурмових дій. Оператори групи безпілотних систем 7 корпусу SKY STRIKE Unit у взаємодії з 68 окремою єгерською бригадою виявили техніку та знищили її.

