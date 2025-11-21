Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У росіян катастрофа з постачанням у Покровську — що відбувається

У росіян катастрофа з постачанням у Покровську — що відбувається

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 14:48
Оновлено: 15:16
Бої у Покровську — в ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті
Артилеристи 152-ї окремої єгерської бригади ведуть вогонь із самохідної гаубиці M114. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Російські війська безперервно намагаються проникнути у Покровськ та накопичити сили. Проте, у них виникли масштабні проблеми з постачанням та евакуацією через що вони помирають від голоду та поранень.

Про це в ефірі Ранок.LIVE сказав начальник відділення комунікацій 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина" 1-го корпусу НГУ "Азов" Максим Бакулін.

Реклама
Читайте також:

Яка ситуація у Покровську зараз

За словами військового, значна частина загарбників, яким вдається проникнути у район боїв, зрештою помирає в підвалах — через відсутність кваліфікованої медичної допомоги та елементарних засобів для порятунку поранених.

Бакулін пояснив, що російські сили намагаються постійно вводити у місто нове поповнення. Сприятлива погода дозволяє їм здійснювати накопичення особового складу.

"Зараз ми бачимо погоду на Донеччині, вона сприятлива для накопичення, не сприятлива для пересування пішого. Тобто вони використовують зараз як техніку важку, так і якусь спеціальну техніку, яка зводить особовий склад до точок накопичення, і після того вони розходяться по інших точках накопичення. Тобто говорити зараз про кількість важко, тому що в той час, поки вони накопичуються, їх б'ють наші воїни, наші дрони", — сказав Максим Бакулін.

Проте бойова спроможність цих підрозділів під питанням. Багато поранених не доживають до евакуації, адже російські штурмові підрозділи часто не мають підготовлених бойових медиків, здатних працювати у "червоній зоні".

Частина бійців має лише джгути, іноді — турнікети та наркотичні знеболювальні, але цього недостатньо для порятунку важко поранених.

"Кількість 300 може бути, але яка з них боєздатна? Тобто, якщо подивитись відео, які ставлять бригади, які безпосередньо знаходяться тут, я думаю, що ви також багато їх бачили, то коли з'являється там велика кількість їх особового складу, техніка, туди одразу ж летять дрони. Тобто спроб таких багато, але про вдалість їх говорити важко", — підсумував військовий. 

Нагадаємо, стало відомо про зміну ситуації у Покровську та тактики російських військ.

Також в Офісі Генпрокурора України заявили про черговий воєнний злочин росіян у Покровську

 

російські війська ЗСУ Донецька область ситуація на фронті Покровськ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації