Бої у Покровську — в ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті

Артилеристи 152-ї окремої єгерської бригади ведуть вогонь із самохідної гаубиці M114. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Російські війська безперервно намагаються проникнути у Покровськ та накопичити сили. Проте, у них виникли масштабні проблеми з постачанням та евакуацією через що вони помирають від голоду та поранень.

Про це в ефірі Ранок.LIVE сказав начальник відділення комунікацій 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина" 1-го корпусу НГУ "Азов" Максим Бакулін.

Яка ситуація у Покровську зараз

За словами військового, значна частина загарбників, яким вдається проникнути у район боїв, зрештою помирає в підвалах — через відсутність кваліфікованої медичної допомоги та елементарних засобів для порятунку поранених.

Бакулін пояснив, що російські сили намагаються постійно вводити у місто нове поповнення. Сприятлива погода дозволяє їм здійснювати накопичення особового складу.

"Зараз ми бачимо погоду на Донеччині, вона сприятлива для накопичення, не сприятлива для пересування пішого. Тобто вони використовують зараз як техніку важку, так і якусь спеціальну техніку, яка зводить особовий склад до точок накопичення, і після того вони розходяться по інших точках накопичення. Тобто говорити зараз про кількість важко, тому що в той час, поки вони накопичуються, їх б'ють наші воїни, наші дрони", — сказав Максим Бакулін.

Проте бойова спроможність цих підрозділів під питанням. Багато поранених не доживають до евакуації, адже російські штурмові підрозділи часто не мають підготовлених бойових медиків, здатних працювати у "червоній зоні".

Частина бійців має лише джгути, іноді — турнікети та наркотичні знеболювальні, але цього недостатньо для порятунку важко поранених.

"Кількість 300 може бути, але яка з них боєздатна? Тобто, якщо подивитись відео, які ставлять бригади, які безпосередньо знаходяться тут, я думаю, що ви також багато їх бачили, то коли з'являється там велика кількість їх особового складу, техніка, туди одразу ж летять дрони. Тобто спроб таких багато, але про вдалість їх говорити важко", — підсумував військовий.

