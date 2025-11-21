Бои в Покровске — в ВСУ рассказали о ситуации на фронте

Артиллеристы 152-й отдельной егерской бригады ведут огонь из самоходной гаубицы M114. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Российские войска непрерывно пытаются проникнуть в Покровск и накопить силы. Однако, у них возникли масштабные проблемы со снабжением и эвакуацией из-за чего они умирают от голода и ранений.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сказал начальник отделения коммуникаций 14-й бригады оперативного назначения "Червона Калина" 1-го корпуса НГУ "Азов" Максим Бакулин.

Реклама

Читайте также:

Какая ситуация в Покровске сейчас

По словам военного, значительная часть захватчиков, которым удается проникнуть в район боев, в конце концов умирает в подвалах — из-за отсутствия квалифицированной медицинской помощи и элементарных средств для спасения раненых.

Бакулин пояснил, что российские силы пытаются постоянно вводить в город новое пополнение. Благоприятная погода позволяет им осуществлять накопление личного состава.

"Сейчас мы видим погоду в Донецкой области, она благоприятна для накопления, не благоприятна для передвижения пешего. То есть они используют сейчас как технику тяжелую, так и какую-то специальную технику, которая сводит личный состав к точкам накопления, и после того они расходятся по другим точкам накопления. То есть говорить сейчас о количестве трудно, потому что в то время, пока они накапливаются, их бьют наши воины, наши дроны", — сказал Максим Бакулин.

Однако боевая способность этих подразделений под вопросом. Многие раненые не доживают до эвакуации, ведь российские штурмовые подразделения часто не имеют подготовленных боевых медиков, способных работать в "красной зоне".

Часть бойцов имеет только жгуты, иногда — турникеты и наркотические обезболивающие, но этого недостаточно для спасения тяжело раненых.

"Количество 300 может быть, но какое из них боеспособно? То есть, если посмотреть видео, которые ставят бригады, которые непосредственно находятся здесь, я думаю, что вы также много их видели, то когда появляется там большое количество их личного состава, техника, туда сразу же летят дроны. То есть попыток таких много, но об удачности их говорить трудно", — подытожил военный.

Напомним, стало известно об изменении ситуации в Покровске и тактики российских войск.

Также в Офисе Генпрокурора Украины заявили об очередном военном преступлении россиян в Покровске.