Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия У россиян катастрофа со снабжением в Покровске — что происходит

У россиян катастрофа со снабжением в Покровске — что происходит

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 14:48
обновлено: 15:16
Бои в Покровске — в ВСУ рассказали о ситуации на фронте
Артиллеристы 152-й отдельной егерской бригады ведут огонь из самоходной гаубицы M114. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Российские войска непрерывно пытаются проникнуть в Покровск и накопить силы. Однако, у них возникли масштабные проблемы со снабжением и эвакуацией из-за чего они умирают от голода и ранений.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сказал начальник отделения коммуникаций 14-й бригады оперативного назначения "Червона Калина" 1-го корпуса НГУ "Азов" Максим Бакулин. 

Реклама
Читайте также:

Какая ситуация в Покровске сейчас

По словам военного, значительная часть захватчиков, которым удается проникнуть в район боев, в конце концов умирает в подвалах — из-за отсутствия квалифицированной медицинской помощи и элементарных средств для спасения раненых.

Бакулин пояснил, что российские силы пытаются постоянно вводить в город новое пополнение. Благоприятная погода позволяет им осуществлять накопление личного состава.

"Сейчас мы видим погоду в Донецкой области, она благоприятна для накопления, не благоприятна для передвижения пешего. То есть они используют сейчас как технику тяжелую, так и какую-то специальную технику, которая сводит личный состав к точкам накопления, и после того они расходятся по другим точкам накопления. То есть говорить сейчас о количестве трудно, потому что в то время, пока они накапливаются, их бьют наши воины, наши дроны", — сказал Максим Бакулин.

Однако боевая способность этих подразделений под вопросом. Многие раненые не доживают до эвакуации, ведь российские штурмовые подразделения часто не имеют подготовленных боевых медиков, способных работать в "красной зоне".

Часть бойцов имеет только жгуты, иногда — турникеты и наркотические обезболивающие, но этого недостаточно для спасения тяжело раненых.

"Количество 300 может быть, но какое из них боеспособно? То есть, если посмотреть видео, которые ставят бригады, которые непосредственно находятся здесь, я думаю, что вы также много их видели, то когда появляется там большое количество их личного состава, техника, туда сразу же летят дроны. То есть попыток таких много, но об удачности их говорить трудно", — подытожил военный.

Напомним, стало известно об изменении ситуации в Покровске и тактики российских войск.

Также в Офисе Генпрокурора Украины заявили об очередном военном преступлении россиян в Покровске.

российские войска ВСУ Донецкая область ситуация на фронте Покровск
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации