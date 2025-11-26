Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Бойцы ССО уничтожили российскую ДРГ в Покровске — видео

Бойцы ССО уничтожили российскую ДРГ в Покровске — видео

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 15:39
обновлено: 15:40
Бои в Покровске — ССО уничтожили российскую ДРГ — видео
Бойцы ССО. Фото: кадр из видео

Операторы Сил специальных операций успешно ликвидировали вражескую диверсионно-разведывательную группу в Покровске. Благодаря слаженным действиям спецназовцев были уничтожены четыре российских военных и нейтрализован вражеский дрон.

Деталями операции поделились в ССО в среду, 26 ноября.

Реклама
Читайте также:

Спецназовцы уничтожили группу россиян в Покровске

Во время действий спецназовцы организовали засаду на маршруте передвижения противника, что позволило поразить цель максимально эффективно.

По данным ССО, благодаря слаженной работе группы было ликвидировано четырех российских оккупантов. Трое из них были уничтожены еще на подходе к многоэтажке, где ДРГ планировала закрепиться и укрыться.

Четвертый российский военный пытался отойти и даже открыл огонь по украинскому разведывательному дрону, однако был оперативно обнаружен и ликвидирован бойцами.

Во время отхода операторы дополнительно обнаружили и обезвредили вражеский БПЛА "Ждун", который мог угрожать силам обороны во время дальнейшего движения.

Напомним, ранее бойцы 7-го корпуса ДШВ "зачистили" центр Покровска от российских оккупантов.

А также стало известно, что у армии РФ возникли серьезные проблемы с логистикой и эвакуацией в Покровске.

ВСУ ССО война в Украине ДРГ Покровск
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации