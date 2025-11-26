Бои в Покровске — ССО уничтожили российскую ДРГ — видео

Бойцы ССО. Фото: кадр из видео

Операторы Сил специальных операций успешно ликвидировали вражескую диверсионно-разведывательную группу в Покровске. Благодаря слаженным действиям спецназовцев были уничтожены четыре российских военных и нейтрализован вражеский дрон.

Деталями операции поделились в ССО в среду, 26 ноября.

Реклама

Читайте также:

Спецназовцы уничтожили группу россиян в Покровске

Во время действий спецназовцы организовали засаду на маршруте передвижения противника, что позволило поразить цель максимально эффективно.

По данным ССО, благодаря слаженной работе группы было ликвидировано четырех российских оккупантов. Трое из них были уничтожены еще на подходе к многоэтажке, где ДРГ планировала закрепиться и укрыться.

Четвертый российский военный пытался отойти и даже открыл огонь по украинскому разведывательному дрону, однако был оперативно обнаружен и ликвидирован бойцами.

Во время отхода операторы дополнительно обнаружили и обезвредили вражеский БПЛА "Ждун", который мог угрожать силам обороны во время дальнейшего движения.

Напомним, ранее бойцы 7-го корпуса ДШВ "зачистили" центр Покровска от российских оккупантов.

А также стало известно, что у армии РФ возникли серьезные проблемы с логистикой и эвакуацией в Покровске.