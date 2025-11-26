Бої в Покровську — ССО знищили російську ДРГ — відео

Бійці ССО. Фото: кадр з відео

Оператори Сил спеціальних операцій успішно ліквідували ворожу диверсійно-розвідувальну групу у Покровську. Завдяки злагодженим діям спецпризначенців було знищено чотирьох російських військових та нейтралізовано ворожий дрон.

Деталями операції поділилися у ССО в середу, 26 листопада.

Спецпризначенці знищили групу росіян у Покровську

Під час дій спецпризначенці організували засідку на маршруті пересування противника, що дозволило вразити ціль максимально ефективно.

За даними ССО, завдяки злагодженій роботі групи було ліквідовано чотирьох російських окупантів. Троє з них були знищені ще на підході до багатоповерхівки, де ДРГ планувала закріпитися та укритись.

Четвертий російський військовий намагався відійти та навіть відкрив вогонь по українському розвідувальному дрону, однак був оперативно виявлений і ліквідований бійцями.

Під час відходу оператори додатково виявили та знешкодили ворожий БПЛА "Ждун", який міг загрожувати силам оборони під час подальшого руху.

Нагадаємо, раніше бійці 7-го корпусу ДШВ "зачистили" центр Покровська від російських окупантів.

А також стало відомо, що в армії РФ виникли серйозні проблеми з логістикою та евакуацією в Покровську.