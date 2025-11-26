Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Бійці ССО знищили російську ДРГ у Покровську — відео

Бійці ССО знищили російську ДРГ у Покровську — відео

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 15:39
Оновлено: 15:40
Бої в Покровську — ССО знищили російську ДРГ — відео
Бійці ССО. Фото: кадр з відео

Оператори Сил спеціальних операцій успішно ліквідували ворожу диверсійно-розвідувальну групу у Покровську. Завдяки злагодженим діям спецпризначенців було знищено чотирьох російських військових та нейтралізовано ворожий дрон.

Деталями операції поділилися у ССО в середу, 26 листопада.

Реклама
Читайте також:

Спецпризначенці знищили групу росіян у Покровську

Під час дій спецпризначенці організували засідку на маршруті пересування противника, що дозволило вразити ціль максимально ефективно.

За даними ССО, завдяки злагодженій роботі групи було ліквідовано чотирьох російських окупантів. Троє з них були знищені ще на підході до багатоповерхівки, де ДРГ планувала закріпитися та укритись.

Четвертий російський військовий намагався відійти та навіть відкрив вогонь по українському розвідувальному дрону, однак був оперативно виявлений і ліквідований бійцями.

Під час відходу оператори додатково виявили та знешкодили ворожий БПЛА "Ждун", який міг загрожувати силам оборони під час подальшого руху.

Нагадаємо, раніше бійці 7-го корпусу ДШВ "зачистили" центр Покровська від російських окупантів.

А також стало відомо, що в армії РФ виникли серйозні проблеми з логістикою та евакуацією в Покровську.

ЗСУ ССО війна в Україні ДРГ Покровськ
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації