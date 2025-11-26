Відео
Головна Армія РФ стягує сили під Мирноград — військовий розповів про ситуацію

РФ стягує сили під Мирноград — військовий розповів про ситуацію

Дата публікації: 26 листопада 2025 18:15
Оновлено: 18:16
Ситуація на Покровському напрямку — РФ стягує армію під Мирноград
Армія РФ. Фото: росЗМІ

Російська армія намагається накопичувати сили на Покровському напрямку, зокрема під Мирноградом. Попри наджорсткі бої, логістичний шлях залишається під контролем ЗСУ.

Про це повідомив в ефірі Ранок.LIVE начальник відділення комунікацій 79-ї бригади ДШВ Роман Писаренко.

Читайте також:

Яка ситуація на Покровському напрямку

За словами військового, ситуація в районі Мирнограда залишається вкрай напруженою, адже Росія стягнула туди великі сили: батальйони, полки, бригади — фактично цілу армію на одній ділянці фронту.

Попри інтенсивні штурми та постійні спроби ворога прорвати оборону, підрозділи 79-ї бригади утримують свої позиції. Російські сили намагаються просунутися у напрямку Покровська, щоб перерізати важливий сухопутний коридор, однак українські оборонці цього не допускають.

Писаренко зазначив, що противнику вдається рухатися лише сірою зоною і лише на "метри або десятки метрів", але жодного серйозного прориву немає.

"Ворог сконцентрував там надзвичайні сили. Проти нашої військової частини стоїть декілька підрозділів РФ — це окремі батальйони, полки, бригади. Ситуація дуже тяжка, але ми впевнено контролюємо свою ділянку фронту. Саме перерізати цей сухопутний коридор між Мирноградом і Покровськом зараз ворог не може, тому що Сили оборони надійно тримають даний логістичний шлях", — сказав Писаренко.

Нагадаємо, раніше бійці ССО показали, як знищили російську ДРГ в Покровську.

А також у 7-ому корпусі ДШВ повідомили про "зачистку" центру Покровська від окупантів.

ЗСУ війна в Україні Покровськ армія РФ Мирноград
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
