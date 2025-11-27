Обстрел Запорожья 26 ноября — РФ атаковала почти 600 раз

Спасатели ликвидируют последствия обстрела. Фото: ГСЧС

Российские войска в течение суток оккупанты нанесли 590 ударов по Запорожской области. Под вражеским огнем оказались 22 населенных пункта.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Обстрелы Запорожской области за последние сутки

Федоров рассказал, что в результате удара вражеского дрона по Запорожскому району одна женщина получила ранения. По его словам, оккупанты атаковали регион различным типом вооружения.

Так, армия РФ осуществила девять авиационных ударов по Новому Полю, Гуляйполю, Орехову, Воздвижевке, Терноватому, Риздвянке и Преображенке.

Кроме того, еще 331 БпЛА различной модификации атаковал Новониколаевку, Червоноднепровку, Новояковлевку, Степногорск, Приморское, Щербаки, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне, Белогорье, Затишье, Высокое, Солодкое и Доброполье.

В то же время по территории Степногорска, Приморского, Гуляйполя, Малой Токмачки и Белогорья россияне совершили семь обстрелов из РСЗО.

"Еще 243 артиллерийских удара враг нанес по территории Червоноднепровки, Степногорска, Приморского, Щербаков, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Затишья и Солодкого", — говорится в сообщении.

Известно, что поступило 223 сообщения о повреждении жилья, техники и объектов инфраструктуры.

Напомним, поздно вечером 25 ноября оккупанты ударили по Запорожью. Армия РФ атаковали жилой дом, там вспыхнул пожар.

В результате обстрелов пострадали 19 человек. Также в части города не было газоснабжения.