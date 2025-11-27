Відео
Головна Армія Росіяни майже 600 разів вдарили по Запоріжжю — є поранена

Росіяни майже 600 разів вдарили по Запоріжжю — є поранена

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 07:53
Оновлено: 07:53
Обстріл Запоріжжя 26 листопада — РФ атакувала майже 600 разів
Рятувальники ліквідують наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Російські війська упродовж доби окупанти завдали 590 ударів Запорізькій області. Під ворожим вогнем опинилися 22 населені пункти.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram. 

Читайте також:

Обстріли Запорізької області за останню добу

Федоров розповів, що внаслідок удару ворожого дрону по Запорізькому району одна жінка отримала поранення. За його словами, окупанти атакували регіон різним типом озброєння.

Так, армія РФ здійснила дев'ять авіаційних ударів по Новому Полю, Гуляйполю, Оріхову, Воздвижівці, Тернуватому, Різдвянці та Преображенці.

Крім того, ще 331 БпЛА різної модифікації атакував Новомиколаївку, Червонодніпровку, Новояковлівку, Степногірськ, Приморське, Щербаки, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Затишшя, Високе, Солодке та Добропілля.

Водночас по території Степногірська, Приморського, Гуляйполя, Малої Токмачки та Білогір'я росіяни здійснили сім обстрілів з РСЗВ. 

"Ще 243 артилерійські удари ворог завдав по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Щербаків, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір’я, Затишшя та Солодкого", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що надійшло 223 повідомлення про пошкодження житла, техніки та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, пізно ввечері 25 листопада окупанти вдарили по Запоріжжю. Армія РФ атакували житловий будинок, там спалахнула пожежа. 

Внаслідок обстрілів постраждали 19 людей. Також в частині міста не було газопостачання. 

Запоріжжя Запорізька область обстріли дрони війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
