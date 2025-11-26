Бої за Покровськ — дрони знищили особовий склад і боєприпаси РФ

Позиції ворога. Фото: кадр з відео

У ніч проти 26 листопада далекобійні дрони Сил спеціальних операцій знищили ворожий особовий склад та важливу логістику окупантів на Покровському напрямку. Підрозділи завдали низку точних ударів, послабивши угруповання ворога на одному з найгарячіших напрямків фронту.

Про це повідомили у пресслужбі ССО.

Дрони атакували позиції ворога під Покровськом

У Покровську українські оператори застосували далекобійні БПЛА типу "барожуючий боєприпас", які вразили місце накопичення особового складу окупантів. Дрон влучив у багатоповерхівку, де російські військові тимчасово осідали для перегрупування та підготовки до подальших штурмових дій.

Ще один удар ССО завдали в селищі Кам'янка на тимчасово окупованій території Покровського району. Тут було знищено склад боєприпасів 137-ої окремої мотострілецької бригади РФ.

Нагадаємо, раніше бійці ССО показали, як знищили російську ДРГ у Покровську.

Також військовий розповів, що РФ стягує сили під Мирноградом для спроби наступу.