Бої за Покровськ — дрони знищили особовий склад і боєприпаси РФ

ССО знищили особовий склад і логістику РФ у Покровську — відео
У ніч проти 26 листопада далекобійні дрони Сил спеціальних операцій знищили ворожий особовий склад та важливу логістику окупантів на Покровському напрямку. Підрозділи завдали низку точних ударів, послабивши угруповання ворога на одному з найгарячіших напрямків фронту.
Про це повідомили у пресслужбі ССО.
Дрони атакували позиції ворога під Покровськом
У Покровську українські оператори застосували далекобійні БПЛА типу "барожуючий боєприпас", які вразили місце накопичення особового складу окупантів. Дрон влучив у багатоповерхівку, де російські військові тимчасово осідали для перегрупування та підготовки до подальших штурмових дій.
Ще один удар ССО завдали в селищі Кам'янка на тимчасово окупованій території Покровського району. Тут було знищено склад боєприпасів 137-ої окремої мотострілецької бригади РФ.
Нагадаємо, раніше бійці ССО показали, як знищили російську ДРГ у Покровську.
Також військовий розповів, що РФ стягує сили під Мирноградом для спроби наступу.
Читайте Новини.LIVE!