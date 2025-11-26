Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія ССО знищили особовий склад і логістику РФ у Покровську — відео

ССО знищили особовий склад і логістику РФ у Покровську — відео

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 18:58
Оновлено: 18:59
Бої за Покровськ — дрони знищили особовий склад і боєприпаси РФ
Позиції ворога. Фото: кадр з відео

У ніч проти 26 листопада далекобійні дрони Сил спеціальних операцій знищили ворожий особовий склад та важливу логістику окупантів на Покровському напрямку. Підрозділи завдали низку точних ударів, послабивши угруповання ворога на одному з найгарячіших напрямків фронту.

Про це повідомили у пресслужбі ССО.

Реклама
Читайте також:

Дрони атакували позиції ворога під Покровськом

У Покровську українські оператори застосували далекобійні БПЛА типу "барожуючий боєприпас", які вразили місце накопичення особового складу окупантів. Дрон влучив у багатоповерхівку, де російські військові тимчасово осідали для перегрупування та підготовки до подальших штурмових дій.

Ще один удар ССО завдали в селищі Кам'янка на тимчасово окупованій території Покровського району. Тут було знищено склад боєприпасів 137-ої окремої мотострілецької бригади РФ.

Нагадаємо, раніше бійці ССО показали, як знищили російську ДРГ у Покровську.

Також військовий розповів, що РФ стягує сили під Мирноградом для спроби наступу.

 

дрони ССО війна в Україні атака Покровськ
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації