ССО уничтожили личный состав и логистику РФ в Покровске — видео

ССО уничтожили личный состав и логистику РФ в Покровске — видео

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 18:58
обновлено: 18:59
Бои за Покровск — дроны уничтожили личный состав и боеприпасы РФ
Позиции врага. Фото: кадр из видео

В ночь на 26 ноября дальнобойные дроны Сил специальных операций уничтожили вражеский личный состав и важную логистику оккупантов на Покровском направлении. Подразделения нанесли ряд точных ударов, ослабив группировку врага на одном из самых горячих направлений фронта.

Об этом сообщили в пресс-службе ССО.

Читайте также:

Дроны атаковали позиции врага под Покровском

В Покровске украинские операторы применили дальнобойные БПЛА типа "барожуючий боеприпас", которые поразили место накопления личного состава оккупантов. Дрон попал в многоэтажку, где российские военные временно оседали для перегруппировки и подготовки к дальнейшим штурмовым действиям.

Еще один удар ССО нанесли в поселке Каменка на временно оккупированной территории Покровского района. Здесь был уничтожен склад боеприпасов 137-й отдельной мотострелковой бригады РФ.

Напомним, ранее бойцы ССО показали, как уничтожили российскую ДРГ в Покровске.

Также военный рассказал, что РФ стягивает силы под Мирноградом для попытки наступления.

 

дроны ССО война в Украине атака Покровск
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
