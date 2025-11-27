Сырский сообщил о ситуации на Покровском направлении

Александр Сырский с военными. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал о ситуации на Покровском направлении. Он совершил рабочую поездку и совещание с командующими органов военного управления, командирами воинских частей и подразделений, которые работают в Донецкой области.

Об этом Александр Сырский сообщил в Facebook в четверг, 27 ноября.

Ситуация на Покровском направлении

Сырский отметил, что задачи неизменны:

защищать украинские позиции;

выявлять и уничтожать максимальное количество личного состава и техники российских оккупантов;

перекрывать логистику России;

эффективно противодействовать противнику в воздухе.

По его словам, воины блокируют попытки штурмовать города малыми пехотными группами. Украинские определенные подразделения проводят активные действия.

Денис Прокопенко. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Сырский сообщил, что в течение последней недели непосредственно в Покровске проведен поиск и уничтожение оккупантов на территории 11,5 квадратных километров.

"Противник, понеся значительные потери и столкнувшись с нашим действенным сопротивлением, был вынужден задействовать в районе Покровско-Мирноградской агломерации свой оперативный резерв. Агрессор пытается здесь постоянно менять направления атак, использует коварную тактику инфильтрации, в том числе маскируясь под гражданское население или прикрываясь им", — рассказал он.

Военный на Покровском направлении. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Во время совещания были обсуждены вопросы по усилению подразделений и согласованного применения резервов. Особое внимание уделили обеспечению продвижения украинских штурмовых подразделений.

"Продолжаем работать над содержанием имеющихся и обустройством дополнительных логистических путей. Должны максимально обеспечивать нашу группировку и проводить своевременную медицинскую эвакуацию раненых. Должны не только держать позиции, но и сохранять жизнь и здоровье наших защитников и защитниц. Работаем бок о бок в обороне украинской Донецкой области", — добавил Сырский.

Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, в ССО показали, как уничтожили оккупантов и важную логистику противника на Покровском направлении.

Ранее начальник отделения коммуникаций 79-й бригады ДШВ Роман Писаренко заявил, что армия РФ пытается накапливать силы на Покровском направлении.