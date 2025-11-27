Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В районе Покровска РФ привлекла резерв — детали от Сырского

В районе Покровска РФ привлекла резерв — детали от Сырского

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 17:28
Сырский сообщил о ситуации на Покровском направлении
Александр Сырский с военными. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал о ситуации на Покровском направлении. Он совершил рабочую поездку и совещание с командующими органов военного управления, командирами воинских частей и подразделений, которые работают в Донецкой области.

Об этом Александр Сырский сообщил в Facebook в четверг, 27 ноября.

Реклама
Читайте также:

Ситуация на Покровском направлении

Сырский отметил, что задачи неизменны:

  • защищать украинские позиции;
  • выявлять и уничтожать максимальное количество личного состава и техники российских оккупантов;
  • перекрывать логистику России;
  • эффективно противодействовать противнику в воздухе.

По его словам, воины блокируют попытки штурмовать города малыми пехотными группами. Украинские определенные подразделения проводят активные действия.

Денис Прокопенко
Денис Прокопенко. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Сырский сообщил, что в течение последней недели непосредственно в Покровске проведен поиск и уничтожение оккупантов на территории 11,5 квадратных километров.

"Противник, понеся значительные потери и столкнувшись с нашим действенным сопротивлением, был вынужден задействовать в районе Покровско-Мирноградской агломерации свой оперативный резерв. Агрессор пытается здесь постоянно менять направления атак, использует коварную тактику инфильтрации, в том числе маскируясь под гражданское население или прикрываясь им", — рассказал он.

Український воїн
Военный на Покровском направлении. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Во время совещания были обсуждены вопросы по усилению подразделений и согласованного применения резервов. Особое внимание уделили обеспечению продвижения украинских штурмовых подразделений.

"Продолжаем работать над содержанием имеющихся и обустройством дополнительных логистических путей. Должны максимально обеспечивать нашу группировку и проводить своевременную медицинскую эвакуацию раненых. Должны не только держать позиции, но и сохранять жизнь и здоровье наших защитников и защитниц. Работаем бок о бок в обороне украинской  Донецкой области", — добавил Сырский.

null
Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, в ССО показали, как уничтожили оккупантов и важную логистику противника на Покровском направлении.

Ранее начальник отделения коммуникаций 79-й бригады ДШВ Роман Писаренко заявил, что армия РФ пытается накапливать силы на Покровском направлении.

война ВСУ Украина Донецкая область Александр Сырский Покровск
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации