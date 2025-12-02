Відео
Головна Армія Військовий назвав втрати РФ в районі Покровська — яка ситуація

Військовий назвав втрати РФ в районі Покровська — яка ситуація

Дата публікації: 2 грудня 2025 12:49
Покровськ — які втрати росіян в районі міста
Українські військові стріляють поблизу Покровська. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Поблизу Покровська втрати росіян, ймовірно, перевищили вже 100 тисяч осіб. Попри перевагу в особовому складі, Сили оборони не пускають ворога. 

Про це повідомив командир 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко в ефірі Ранок.LIVE 2 грудня. 

Яка ситуація біля Покровська

Федоренко розповів, що попри перевагу у силах та засобах, ворог понад рік розбивається об супротив Сил оборони у районі Покровська. Втрати окупантів там вже перевищують 100 тисяч осіб. 

Також військовий розповів про ситуацію на Вовчанському напрямку. За його словами, там росіяни активно використовують щільний туман для підвезення боєприпасів, дронів, перегрупування сил і спроб інфільтрації між українськими позиціями.

"Окремим російським групам вдалося зайти в місто, але щойно туман розсіявся, Сили оборони знищили російських військових, які розгортали прапори РФ для пропагандистських фото", — сказав командир 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС".

Нагадаємо, щодоби РФ втрачає щонайменше тисячу солдат на Покровському напрямку. Спроби окупантів прорвати оборону — даремні. 

Водночас Сирський повідомляв, що в районі Покровська РФ залучила резерв. Агресор намагається тут постійно змінювати напрямки атак.

